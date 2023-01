Se il calcio avesse un’anima, Kane non sarebbe giudicato solo per medaglie e trofei (Guardian)

Non dovremmo dimenticare quanto è forte. Ci sono troppi montaggi al rallentatore di lui che cammina triste in campo, pensando a ciò che non è stato

“Quale sarebbe il modo perfetto per Harry Kane di diventare il miglior marcatore del Tottenham? Un rigore contro l’Arsenal nei minuti di recupero, per vincere il derby di domenica. Un rigore segnato “facendo il furbo””.

Lo scrive il Guardian, in un lungo pezzo dedicato all’attaccante del Tottenham e della nazionale inglese, tornato dal Qatar con il rammarico di aver sbagliato il rigore contro la Francia, ai quarti di finale.

Un rigore contro l’Arsenal sarebbe il miglior modo per esorcizzare i fantasmi del Mondiale e per superare il record. Il Guardian continua:

“Qualcuno poco prevenuto potrebbe suggerire che quanto immaginato sopra sia nella migliore delle ipotesi una previsione ottimista. L’Arsenal sta giocando con una gioiosa fluidità che i tifosi degli Spurs al momento possono solo sognare”.

Ma anche se Kane non riuscirà a farlo domenica, presto supererà il record di Greaves di 266 gol in 379 partite. Ora è a 265 su 412.

“È una semplificazione eccessiva dire che il calcio è innato per alcuni (Messi) mentre altri devono lavorarci sopra (Ronaldo). Tutti questi giocatori sono ridicolmente bravi, tutti si allenano ogni giorno. Ma non ci sono dubbi sul lavoro ossessivo che Kane ha svolto per raggiungere livelli d’élite. È anche ingannevolmente buono. Anche dopo tutti questi anni passati a guardarlo, è più veloce, più abile, più agile di quanto molti non riconoscano”.

Tra un paio di mesi Kane potrebbe diventare il miglior marcatore maschile dell’Inghilterra. In estate compirà 30 anni, sarà potenzialmente al bivio finale della sua carriera. I rumors del mercato lo hanno collegato a Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco. Non ci saranno molte altre occasioni per salire, la porta del Manchester City si è chiusa qualche mese fa.

Il Guardian scrive:

“Se il calcio avesse un’anima, ci sarebbe almeno un momento in cui Kane potrebbe divertirsi piuttosto che sopportare di camminare per il campo applaudendo i suoi tifosi, un trofeo in una mano, una medaglia nell’altra. Ci sono stati troppi montaggi al rallentatore di lui che sembrava triste, elaborando quello che avrebbe potuto essere solo pochi minuti dopo un fischio finale”.

Kane è troppo bravo per essere misurato in medaglie e trofei, non dovremmo dimenticare quanto è forte.

“Forse è un atto di conservazione dei tifosi di calcio che sostengono squadre che non vincono per suggerire che medaglie e trofei non contano davvero alla fine di tutto. Si tratta di molto di più”.