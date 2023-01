Kane: «Ricorderò per tutta la vita il rigore sbagliato in Qatar»

Il capitano dell’Inghilterra torna sull’errore al Mondiale: «Fa parte degli alti e bassi del calcio. Bisogna affrontarlo, non mi influenzerà»

Il capitano della nazionale inglese, Harry Kane, è tornato a parlare del rigore sbagliato nei quarti di finale del Mondiale in Qatar ed ha riconosciuto che è una cosa che rimarrà con lui per il resto della sua vita. Kane ha anche promesso, però, che non lo influenzerà personalmente o professionalmente e che, anzi, ha trasformato l’episodio in un incentivo per il successo. Le sue parole sono riportate da Mundo Deportivo.

«Probabilmente lo ricorderò per il resto della mia vita, ma fa parte dell’album, non mi influenza. Dopo che è successo volevo solo tornare a giocare il più velocemente possibile e togliermelo dalla testa. E’ qualcosa che bisogna affrontare… è stato un momento difficile perché non è mai una cosa facile da attraversare, ma fa parte degli alti e bassi».

Kane continua:

«Ho avuto un po’ di tempo libero, solo per riflettere, e mi ha fatto venire voglia di tornare e raggiungere il successo».

Kane ha accolto con favore la decisione del commissario tecnico Gareth Southgate di rimanere a capo della Nazionale e di gestire la campagna di Euro 2024 dell’Inghilterra.

«Sono molto contento che rimanga. Sento che ci sono affari in sospeso e lui è un allenatore fantastico. Siamo stati vicini in alcune occasioni. Siamo sembrati forti nel torneo ed erano piccole cose che non sono andate bene alla fine. Sarà bello avere un’altra possibilità al Campionato europeo con la stessa squadra e lo stesso staff. Ci torneremo a marzo e ci sarà tempo per dimostrare il nostro valore».