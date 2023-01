Nemmeno la Gazzetta contesta l’espulsione di Skriniar, è strana solo per Inzaghi

Il tecnico a fine partita: «non mi era mai capitato di vedere due gialli in 35 minuti alla squadra di casa». Ma l’espulsione è giudicata inevitabile

L’Inter perde in casa contro l’Empoli e Simone Inzaghi a fine partita fa strane allusioni nei confronti dell’arbitro Rapuano. Dice: «Sono successe cose strane, non mi era mai capitato di vedere due gialli in 35 minuti alla squadra di casa». Dichiarazioni francamente imbarazzanti.

Neanche la Gazzetta dello Sport ha qualcosa da ridire sull’espulsione, come scrive nella rubrica dedicata alla moviola.

Partita molto nervosa, soprattutto dopo l’espulsione di Skriniar, che Rapuano fa fatica a gestire. Ma il fischietto di Rimini giudica bene gli episodi più controversi. Al 12’ p.t. intervento molto rischioso nell’area nerazzurra di Mkhitaryan che prima colpisce la palla e poi Caputo sulla testa. Il colpo è involontario e avviene in seguito alla normale dinamica del movimento, in più l’attaccante dell’Empoli aveva

la testa bassa. La decisione di Rapuano è giusta, anche se l’armeno ha rischiato grosso. Inevitabile il secondo giallo a Skriniar al 40’ del primo tempo: lo slovacco, imprudentemente, entra con la gamba molto alta e colpisce la testa di Caputo che lo aveva anticipato. Quindici minuti prima lo stesso Skriniar aveva fermato una potenziale azione pericolosa di Ebuehi con le cattive e si era preso il primo giallo.