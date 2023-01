Milik, ancora lui: signor attaccante, incompreso per chi non mastica calcio

Un suo gol su punizione al 90esimo dà la vittoria alla Juventus a Cremona. Per i lombardi due pali e un gol annullato

Ci pensa sempre Arkadiusz Milik signor attaccante incompreso per chi non mastica di calcio, e sono tanti. È lui l’attaccante cui la Juventus si è aggrappata quest’anno, non Vlahovic. È il polacco a regalare la vittoria alla Juventus nel finale di partita a Cremona. Zona Cesarini si diceva un tempo. Milik segna al 90esimo su calcio di punizione. Fin lì la Cremonese aveva colpito due pali e nel primo tempo si era vista annullare un gol di Dessers per una spinta non proprio così limpida ai danni di Bremer. Ma l’arbitro aveva fischiato e amen.

Allegri predica calma per tutta la partita. Gli allenatori che sanno che le partite si giocano fino alla fine. Sono valori aggiunti in panchina:; Allegri è troppo per i tifosi della Juventus ancora loro in seria difficoltà con la comprensione del calcio.

Il livornese schiera Milik dal primo minuto, con Miretti alle spalle. Lascia in panchina Kean e fa entrare dopo Chiesa. Nel finale la Juventus sfiora due volte il gol, proprio con Chiesa e Kean. E nel finale Milik su punizione regala i tre punti ai bianconeri che si portano a 34 punti, a due dal Milan e a sette dal Napoli che gioca in serata contro l’Inter. Settima vittoria consecutiva per la squadra di Allegri, tutte senza prendere gol: il quarto successo di fila in trasferta per 1-0.