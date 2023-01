L’Equipe: “Al Khelaifi è in Italia, il Psg vuole chiudere oggi per Skriniar”

“Oggi il Psg potrebbe offrire 15 milioni più 5. Il difensore voleva venire già in estate ma l’Inter aveva sparato 80 milioni”

Secondo il quotidiano francese, il Psg si muove per definire i trasferimenti in entrata dei Skriniar e Ziyech, attaccante marocchino in forza al Chelsea, durante il rush finale del calciomercato.

Scrive l’Equipe:

“Un difensore centrale e un attaccante di fascia destra, entrambi di statura internazionale, che sarebbero preziosi rinforzi per rispettare le scadenze che attendono la squadra di Galtier a febbraio. Ieri sera nessuno dei due fascicoli è stato chiuso ma entrambi erano piuttosto avanzati. Quello che sembra più vicino è Skriniar. Il difensore dell’Inter, 28 anni compiuti l’11 febbraio, giorno di Monaco-PSG, ha dato il suo accordo da diverse settimane. Voleva arrivare a Parigi già la scorsa estate ma l’Inter ha chiesto più di 80 milioni di euro per liberarlo, una somma che la dirigenza parigina non era disposta a pagare.”

Skriniar ha già dichiarato di aver firmato con il club parigino, manca solo la formula per averlo subito e l’Inter aspetta un’offerta congrua alle sue richiesta. Nel frattempo si muove per Demiral, ma anche qui tiene banco la formula del trasferimento, non le cifre.

Scrive L’Equipe:

“Il Psg, che lunedì non si è mosso, oggi potrebbe fare un’offerta di 15 + 5. Potrebbe far cambiare idea all’Inter? Dipenderà soprattutto dalla sua capacità di trovare un sostituto dello slovacco. Finché non ce l’ha, non si tratta di indebolimento. Al-Khelaïfi è in Italia. Dopo il fallimento dello svedese Victor Lindelöf (Manchester United), i milanesi si sono rivolti al nazionale turco dell’Atalanta Bergamo, Merih Demiral. Ma, lunedì, nessun accordo è stato ratificato tra i due club italiani.”

La presenza del presidente in Italia è un segnale molto forte per mettere la parola fine sulla trattativa e sbloccare così il trasferimento di Skriniar a Parigi da subito.