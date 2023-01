Per il post Skriniar l’Inter punta Maguire in prestito

Per il Sun tra le alternative per l’Inter c’è Tiago Djalo del Lille, che piace anche al Napoli.

L’Inter avrebbe messo nel mirino Harry Maguire in caso di partenza immediata di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, il capitano del Manchester United vorrebbe aspettare fino all’estate per decidere il suo futuro a Old Trafford ma il club nerazzurro starebbe tentando di ingaggiarlo già in questa finestra per regalare a Simone Inzaghi un profilo di esperienza internazionale. Nonostante le voci di mercato Maguire potrebbe rimanere al Manchester United rifiutando l’Inter.

Nonostante abbia perso il posto da titolare con Erik ten Hag alla guida dei ‘Red Devils’, la reputazione di Maguire rimane alta all’estero dopo le sue convincenti prestazioni con l’Inghilterra ai Mondiali. Il centrale classe 1993 ha infatti giocato dall’inizio solo una partita di Premier League nel 2023 con Lisandro Martinez e Raphael Varane preferiti al centro della difesa.

Tra le alternative per l’Inter c’è Tiago Djalo del Lille, che piace anche al Napoli. La dirigenza ha messo sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro più 5 di bonus, gli stessi che Marotta vorrebbe incassare dal Psg per Skriniar. I francesi avrebbero però già rifiutato la proposta volendo 35 milioni cash. I prossimi due giorni saranno decisivi.

Torna anche di moda Trevoh Chalobah del Chelsea (complicato pensare che possa partire in extremis) ed è spuntato il nome di Victor Lindelof, per il quale il Manchester United ha chiuso le porte a un prestito (i discorsi vanno avanti). La terza pista è una vecchio pupillo di Ausilio, Thilo Kehrer, che prima di approdare al West Ham era stato curiosamente offerto dal Psg.