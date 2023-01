L’annuncio di Naomi Osaka: «Sono incinta, ci rivediamo nel 2024»

Su Instagram posta la foto dell’ecografia e scrive: «Una delle cose a cui guardare in futuro sarà il mio bambino che mi guarda giocare e dice: ‘Questa è la mia mamma’»

Il motivo per cui Naomi Osaka ha rinunciato agli Australian Open non ha nulla a che vedere con problemi esistenziali o disturbi psicologici. La tennista, ex numero 1 al mondo, è meravigliosamente incinta. Tutto qui. Tornerà alle competizioni tennistiche nel 2024. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, con un post in cui mostra l’ecografia.

La Osaka scrive:

“Questi ultimi mesi lontano dal tennis mi hanno insegnato un nuovo amore e apprezzamento per lo sport a cui ho dedicato tutta la vita. So che ho tante cose a cui guardare nel futuro, una di queste sarà il mio bambino che mi guarda giocare e dice: ‘Questa è mia mamma’. Il 2023 sarà un anno pieno di insegnamenti e spero di vedervi all’inizio del prossimo perché sarò in Australia nel 2024. Vi voglio un gran bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 大坂なおみ🇭🇹🇯🇵 (@naomiosaka)

Un annuncio fatto in due lingue, inglese e giapponese. La Osaka non specifica nulla a proposito di chi sia il padre del piccolo.

Il Guardian, nei giorni scorsi, aveva ipotizzato che la Osaka si stesse lentamente ritirando dal tennis. Evidentemente non è così.