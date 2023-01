Osaka e l’altro modo di dire addio. Il Guardian: «si sta silenziosamente ritirando»

Non giocherà gli Aus Open, l’avevano data per dispersa. Ma sta semplicemente facendo altro. E non ha intenzione di annunciare o spiegare niente

Naomi Osaka si sta, molto silenziosamente, ritirando dal tennis. Senza annunci, conferenze stampa, drammoni. Semplicemente ha mollato. Ha staccato il telefono e ciao. L’hanno data per dispersa, prima di poter dire con certezza che non avrebbe giocato gli Australian Open. Poi la scorsa settimana ha postato su Instagram le foto di una recente vacanza a Parigi con il fidanzato, il rapper Cordae. Hanno visitato il Louvre e la Gioconda. Mercoledì è stata taggata in una foto in uno studio di Pilates a Los Angeles. Osaka non gioca una partita vera da settembre.

Per il Guardian ci sono “tutti i tratti distintivi del ritiro silenzioso”. Un “concetto che esiste da generazioni. Non è tanto uno scisma o una rassegnazione quanto una sorta di distacco mentale dal proprio lavoro, un rifiuto di lasciarsi definire da esso. Non ti precipiti nell’ufficio del tuo capo e fai una scenata. Ti siedi semplicemente in silenzio, adempi a tutti gli obblighi contrattuali di routine e trascorri il resto del tuo tempo godendoti lo spazio nella testa appena liberato”.

Perché Osaka verrà comunque pagata, anche se non andrà a Melbourne. Nell’era post-Serena, è probabilmente la stella più famosa e commerciabile del tennis femminile. Ha pubblicato un nuovo libro per bambini, ha un enorme seguito. L’anno scorso, secondo Forbes, ha incassato 42 milioni di sterline, di cui solo 900.000 presi in tribunale. A quel punto – si chiede Jonathan Liew sul Guardian – vale la pena porre una domanda tagliente: tutto questo richiede una vera carriera da tennista?”

“In un certo senso, l’ambivalenza di Osaka – il suo rifiuto di etichettare il suo status, di scusarsi o di spiegarsi – è semplicemente la logica conclusione di una tendenza più ampia. Serena Williams si è accontentata di scegliere la sua avventura nelle ultime fasi di una carriera che ancora oggi non è né finita né incompiuta. L’ex finalista di Wimbledon Eugenie Bouchard si aggira ai margini di questo sport da tre o quattro anni. Elina Svitolina e Angelique Kerber si sono entrambe prese una pausa per mettere su famiglia. E per ogni Ash Barty e Jo Konta che si sono ritirate nei loro anni migliori, ci sono molti altri il cui impegno per il tennis sembra condizionato: ancora lì, ancora in competizione, ma senza la qualità omicida e masochistica che potrebbe portarli in cima o spingerli oltre il limite. Ciò che li accomuna tutti è il rifiuto: un rifiuto della fatica e dello stress di 12 mesi di Tour, la sua giostra di pasti intercambiabili da servizio in camera e lo scorrere del destino a tarda notte, la sensazione di irrequietezza che affligge i mai radicati, gli orribili abusi online che le giovani giocatrici attirano più di chiunque altro. Il rifiuto dell’idea che ci debbano qualcosa oltre al proprio benessere”.