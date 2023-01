Per i valori Transfermarkt, la rosa del Napoli vale 538,80 milioni, quella della Juve ne vale 462,80. La marcia trionfale del Napoli ha aumentato il valore dei suoi giocatori

La rosa del Napoli vale 76 milioni in più di quella della Juventus (CorSport)

La rosa del Napoli vale 76 milioni in più di quella della Juventus. La gara di domani tra le squadre di Allegri e Spalletti vale, complessivamente, un miliardo. Lo dicono i dati di Transfermarkt, analizzati da Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport.

“Quanto vale Napoli-Juve? Un miliardo. Chi lo dice? Transfermarkt, il sito specializzato in materia di calciomercato, diventato così referenziale da entrare nelle pieghe dell’inchiesta federale sulle plusvalenze che vi avrebbe fatto ricorso anche come metro per valutare il giusto costo di un calciatore”.

Nello specifico, la rosa del Napoli vale 538,80 milioni, mentre quella della Juventus ne vale 462,80.

Le strategie dei due club sono diverse. Il Napoli ha congedato Insigne, Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian e puntato su Kvaratskhelia, Raspadori, Kim, Simeone, Ostigard, Ndombele e Olivera, oltre che sul riscatto di Anguissa e sui rientri di Gaetano e Zerbin.

“La marcia portentosa in Italia e in Europa ha reso il patrimonio immateriale dei giocatori una ricchezza tanto vera da sfondare abbondantemente il muro del mezzo miliardo di euro”.

La Juve, invece, ha agito in modo diverso.

“Ingaggiando veterani a parametro zero, ma dall’ingaggio da almeno sei zero, ha cercato di costruire una squadra vincente fast fast, per dirla alla Commisso”.

Paradossalmente, la strategia Juve è cambiata a causa degli infortuni, che hanno costretto Allegri a mettere in campo i giovani come Fagioli, Miretti e Iling Junior.

A settembre, dopo l’inizio di campionato strepitoso del Napoli, nell’aggiornare i valori di mercato di 80 giocatori di Serie A, Transfermarkt scriveva che il calciatore che era cresciuto di più era Kvaratskhelia, passato da 15 a 35 milioni. Valore cresciuto nei mesi successivi.