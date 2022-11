Per Transfermarkt ora Kvaratskhelia vale 60 milioni (sono ancora lontani dalla realtà)

Il valore del rosa è cresciuto di complessivi 60 milioni. Leao per loro ne vale 85, Vlahovic 80, Milinkovic Savic 60. In caduta Pogba e Lukaku

Piano piano Transfermarkt prova ad avvicinarsi alla realtà. Ma è una lunga marcia. Ce ne vorrà un bel po’ per quel che riguarda Kvicha Kvaratskhelia il gioiellino che il Napoli ha acquistato per una decina di milioni di euro dalla Dinamo Batumi.

Transfermarkt ha comunicato le nuove quotazioni aggiornate e Kvara adesso vale 60 milioni. Con un più 25 milioni rispetto ai 35 di prima.

Noi rispettiamo la testata, ovviamente crediamo che il mercato siano nettamente in ritardo rispetto alle quotazioni di mercato. Kvicha varrà almeno il doppio. Almeno.

Per il resto, le nuove quotazioni riguardano:

Rafael Leão.

Il portoghese del Milan fa registrare una crescita di 15 milioni di euro per un totale di 85 (record personale): superato Dušan Vlahović (80 milioni) in leggero calo.

Il valore della rosa del Napoli cresce a vista d’occhio.

Il primato in classifica e il restyling dell’estate spingono i partenopei sul podio delle rose più preziose della Serie A (3° posto). Sulla crescita dei campani (+ 60 milioni) c’è il marchio di Osimhen e soprattutto di Kvaratskhelia la più bella scoperta di stagione. Ed è proprio del georgiano lo sviluppo record dell’ultimo aggiornamento dei valori di mercato: +25 milioni, per una nuova quotazione da 60.

Pogba e Lukaku, i Godot di Juventus e Inter.

In estate accolti come figliol prodigi. In autunno simboli della cattiva riuscita dell’operazione: Pogba e Lukaku sono stati rispettivamente ribassati di 15 e 13 milioni di euro. Del resto, in casa Juve e Inter abbondano le note stonate: scendono, fra i tanti, Di María (-2), Kean (-4), Skriniar, de Vrij e Bastoni (-5).

Roma e Lazio.

Milinkovic-Savic (60 milioni), leggermente avvicinato da Zaccagni (22 +4). Piccoli ma meritevoli di citazione gli aumenti destinati a Provedel, Romagnoli e Vecino. Dietro gli attaccanti, risalgono i centrali difensivi.

Se Leão tira il gruppo di Pioli, Kalulu regge il ritmo di corsa imposto dal compagno di squadra. Apprezzabile i costanti miglioramenti del francese (+7), nel ruolo, in termini di aumento di valore di mercato, secondo solo a Kim e Scalvini (+10). Fra i volti nuovi della stagione, un plauso a Bijol: il centrale termina il 2022 con una quotazione superiore al 50% rispetto a quella che aveva una volta arrivato a Udine.