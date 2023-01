La manna cinese dell’Inter è diventata una mancetta: 3 milioni l’anno da due sponsor minori

L’analisi della Gazzetta: gli sponsor cinesi si sono sgonfiati, rendevano quasi 10 milioni, sono rimaste le briciole

La “manna” cinese dell’Inter s’è ridotta ad una mancetta. Tre milioni di euro l’anno in tutto da due sponsor minori. Tutto qua. Una volta erano cento. Questo ridimensionamento, per la Gazzetta dello sport, è una “cartina di tornasole” della terribile crisi di liquidità che attanaglia le casse dell’Inter.

Marco Iaria ricorda che “grazie a una fitta rete di relazioni, Suning era riuscita a gonfiare una voce fino ad allora pressoché irrilevante, appunto quella delle sponsorship locali”. Ma quella voce che era via via cresciuta (“75 milioni nel 2016-17, 92 nel 2017-18, 97 nel 2018-19” ha poi preso la via di un “inesorabile declino: 44 milioni nel 2019-20, 38 nel 2020-21, appena 16 nella scorsa stagione”.

“In particolare – scrive la Gazzetta – sono stati interrotti anzitempo i lucrativi contratti con le agenzie cinesi Imedia e Beijing Yixinshijie, con tanto di svalutazione dei crediti (per 62 milioni) perché una buona parte dei proventi non sono stati mai incassati”.

Quest’anno poi si sono conclusi anche i contratti con la stessa Suning, che aveva sponsorizzato i centri sportivi e il kit d’allenamento, “in base a un’intesa che valeva inizialmente 16,5 milioni più bonus per poi scendere a 16 milioni fissi e ridursi di 5,4 milioni nel 2020-21 e di 4,5 nel 2021-22”.

“Cosa resta? Due sponsor minori già contrattualizzati l’anno scorso, Ld Sports (piattaforma che si occupa di contenuti sportivi, marketing e intrattenimento) e Boe United Technology (operante nel gaming) per un corrispettivo totale che si aggira sui 3 milioni. Quindi, dai quasi 100 milioni degli anni d’oro del fronte cinese si è ormai vicini allo zero“.