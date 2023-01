La Lega Serie A scrive a Dazn: obblighi contrattuali non rispettati

Su Calcio e Finanza. De Siervo ha informato i club riuniti in assemblea di aver formalizzato una comunicazione contenente la dura presa di posizione dopo i disservizi di ieri sera

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, la Lega Serie A ha preso posizione nel caso dei disservizi nella visione delle partite di campionato di ieri su Dazn. Diversi utenti si sono lamentati per la continua interruzione delle immagini, soprattutto durante Inter-Napoli. Ebbene, oggi l’amministratore delegato della Lega Serie A ha informato i club riuniti in assemblea di aver scritto ufficialmente a Dazn evidenziando il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in virtù dei disservizi.

Calcio e Finanza scrive:

“Anche la Lega Serie A interviene sul caso DAZN. Durante l’odierna assemblea dei club, l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo ha informato i club di aver formalizzato una comunicazione evidenziando la propria dura presa di posizione sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali dopo i disservizi di ieri sera”.

Oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato di aver convocato Dazn per il 10 gennaio, per discutere dell’accaduto, in un’ottica di salvaguardia degli interessi degli utenti. Alla riunione saranno presenti anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e i vertici della Lega Serie A.

Calcio e Finanza scrive anche che, nel corso dell’assemblea di Lega di oggi,

“è stata deliberata all’unanimità l’assegnazione dei diritti audiovisivi della EA Sports Supercup e della Coppa Italia Frecciarossa a Sport TV (territorio del Portogallo) e a Sky Switzerland (territorio della Svizzera) per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024”.