La Gazzetta sul blackout dei titolari del Napoli in Coppa: calo di tensione o eccesso di autostima?  

Gli ingressi dei titolari hanno reso paradossalmente più fragile la resistenza azzurra. Spalletti al lavoro per capirne le cause

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia. Eliminato dalla Cremonese ai rigori, in una partita in cui, scrive la Gazzetta dello Sport, sono stati i “titolarissimi” subentrati a partita in corso a sfigurare e non le “riserve” inserite invece da Luciano Spalletti dal primo minuto. La rosea scrive:

“Però il Napoli fuori dalla Coppa Italia agli ottavi, per mano dell’ultima in classifica, fa un certo effetto. E lo fa ancora di più evidenziare come siano stati gli ingressi dei titolari a rendere paradossalmente più fragile la resistenza azzurra. Calo di tensione? Eccesso di autostima? Luciano Spalletti sta già lavorando per capire le cause del blackout, ma non solo”.

La Gazzetta mette in risalto soprattutto le prestazioni sotto tono di Giacomo Raspadori e dell’ultimo arrivato tra le fila del Napoli, Bartosz Bereszynski.

Su Raspadori:

“Contro la Cremonese, Giacomo è stato per lunghi tratti impalpabile, impegnato più a trovare una posizione corretta che a cercare una soluzione per far male all’avversario. Ha corso tanto, ma spesso male. E quando è riuscito a girarsi e a puntare, non ha trovato il guizzo illuminante né per servire un compagno né per tentare la soluzione personale”.

E su Bereszynski:

“il Napoli ha detto addio al primo obiettivo della stagione. E lo ha fatto soprattutto per una dormita colossale di Bereszynski, in coda al match. Gli errori gravi sono due, nella stessa azione: di posizione, con una diagonale troppo stretta chiusa a ridosso dell’area piccola, dove c’erano solo maglia napoletane; e poi di marcatura: sul cross lento di Zanimacchia, bastava rimanere a contatto con Felix per limitare i danni. Spalletti avrà mostrato più volte l’errore a Bere, che ora dovrà reagire”.