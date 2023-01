Kvaratskhelia assente a Castel Volturno, è rimasto a casa a scopo precauzionale

Lo annuncia il Napoli nel report della seduta mattutina di allenamento. Ieri il georgiano aveva svolto solo personalizzato in palestra

Kvaratskhelia non si è recato a Castel Volturno per l’allenamento con il Napoli. Lo fa sapere il club con il report della seduta del mattino. Si tratta di una scelta precauzionale, visto lo stato influenzale che aveva colpito l’attaccante georgiano nei giorni scorsi, e per il quale non era stato convocato per la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Spalletti ha preferito tenerlo a casa. Dunque niente allenamento.

Di seguito il report del Napoli.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica. Chiusura con situazioni di gioco su calci piazzati e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia è rimasto a casa a scopo precauzionale.

Ieri Kvaratskhelia aveva effettuato solo allenamento personalizzato in palestra. Intervistato da Championat, il suo agente, Mamuka Dzhugeli aveva smentito qualsiasi altro pensiero del georgiano al di fuori del Napoli e aveva aggiunto:

«Luciano Spalletti ha deciso di lasciarlo risposare. Non ci sono problemi di salute. In questo momento, Khvicha si sta allenando e sabato giocherà contro la Salernitana».

Sabato, dunque, stando a queste notizie, Kvaratkshelia dovrebbe essere almeno tra i convocati di Luciano Spalletti.