Si è preferito non farlo giocare con pioggia, freddo e gelo. Oggi forse si eviterà l’allenamento, visto che persiste l’allerta meteo

Kvara a casa per cautela. Per la Salernitana dovrebbe farcela (CorSport)

Contro la Cremonese, il Napoli ieri ha dovuto fare a meno di Kvara, alle prese con un attacco influenzale. Ma il georgiano dovrebbe essere regolarmente in campo contro la Salernitana. La scelta di tenerlo a casa è stata fatta in via precauzionale, considerate anche le condizioni metereologiche che incombevano su Napoli ieri, con l’allerta meteo che è stata ad un passo dal portare al rinvio della partita.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Khvicha Kvaratskhelia aveva già dovuto decidere di rinunciare alla partita, lui sì, per starsene a casa e sfidare quell’attacco influenzale che ne stava mettendo a rischio anche il derby, ancora lontano. In quattro giorni, pur

prendendosela comoda, all’Arechi si arriva in scioltezza, con uno scatto; però per riuscirci, ovviamente, sarebbe stato necessaria ogni forma di cautela, certo non tuffarsi in quella notte buia e anche tempestosa che aveva costretto ad un summit prima di aprire il «Maradona» per capire se fosse il caso o no di giocarla”.

“Il turn over ha coinvolto anche il fenomeno georgiano tempo, e la prima mossa, un dribbling secco senza se e senza ma, non poteva che essere il riposo, lontano dal freddo e dal gelo: una serata al riparo dalle insidie, poi oggi si vedrà e, probabilmente, si eviterà di azzardare con l’allenamento in una città in cui resiste l’allerta meteo. Ma i margini per star bene esistono, eccome, e poi ieri sera Kvara già sembrava proiettato in quel derby da affrontare per la prima volta e per scoprire l’effetto che fa”.