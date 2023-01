Joao Felix al Chelsea, è ufficiale: prestito oneroso di 10 milioni

Il Chelsea coprirà parte dell’ingaggio con una cifra che oscilla dai 5 ai 6 milioni di euro. Decisiva la rottura con Simeone all’Atletico

Finisce la telenovela legata all’attaccante portoghese Joao Felix, passato nelle ultime ore al Chelsea. Dopo gli screzi con il suo, ormai, ex allenatore all’Atletico Madrid Diego Simeone, adesso può tornare a sorridere. Joao Felix è passato nelle ultime ore al Chelsea in prestito fino a fine stagione.

L’operazione, stando a quanto rivela la stampa inglese, si è conclusa con un prestito oneroso intorno ai 10 milioni di sterline anche se ancora non è chiara se c’è la possibilità di acquisto da parte dei Blues. Si apprende inoltre che la squadra londinese coprirà parte dell’ingaggio del giocatore con una cifra che oscilla dai 5 ai 6 milioni di euro.

Joao Felix si è mostrato entusiasta fin da subito, dichiarando tramite i canali ufficiali del club: «Il Chelsea è una delle squadre più importanti al mondo e spero di aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Sono davvero molto contento di essere qui e molto emozionato all’idea di giocare a Stamford Bridge».

Prima del Chelsea, sulle sue tracce c’era anche il Psg che però ha preferito non affondare il colpo lasciando via libera ai Blues. Al momento la squadra di Potter si trova a corto di attaccanti e Joao Felix potrà essere sin da subito un tassello decisivo per la squadra vincitrice della Champions League nel 2021.