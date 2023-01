Il problema è che l’Inter sembrava in dieci contro undici fin dall’inizio (Gazzetta)

Tanti i dubbi sulla gestione di Inzaghi. E poi il caso Dumfries: viene poi da chiedersi perché sulle fasce si alternino tutti tranne lui, ormai fuori dal progetto

All’Inter si è aperto il processo a Inzaghi, basta guardare la classifica e leggere questi estratti dalla cronaca della Gazzetta relativa alla partita persa in casa contro l’Empoli:

Juve a -15 e Inter a -9. Nove punti in meno rispetto allo scorso campionato, brutta storia. Neanche il tempo di sparecchiare la tavola delle celebrazioni di Supercoppa e i nerazzurri ripiombano in quel buio tattico e caratteriale che periodicamente li affligge. La testa forse ancora a Riad, Skriniar espulso chissà se con il pensiero a Parigi, Onana horror sul gol, gli interrogativi relativi alle scelte di Inzaghi.

Il problema è che l’Inter sembrava in dieci contro undici fin dall’inizio. Da un lato un esercito un po’ allo sbando, con distanze larghe tra i reparti, inesistente in attacco e la pericolosa tendenza a rintanarsi negli ultimi venti metri appena persa palla.

Viene poi da chiedersi perché sulle fasce si alternino tutti tranne Dumfries, ormai fuori dal progetto: il senno di poi è il più facile degli esercizi retorici, ma l’olandese avrebbe dato qualcosa in più dell’inesperienza del povero Bellanova, perseguitato in maniera intollerabile da San Siro come se tutte le colpe fossero sue. Non è stato riservato lo stesso trattamento al capitano Skriniar che s’è fatto espellere per due falli in 40 minuti, lasciando l’Inter nei guai. Anzi, proteste per la decisione dell’arbitro che non è stato un fenomeno ma questa l’ha azzeccata.