Il New York Times: Osimhen e Kvaratskhelia sono l’attacco più devastante d’Europa

Nell’articolo in difesa di Allegri un passaggio è dedicato alla squadra di Spalletti che sta dominando la Serie A.

Nell’articolo di elogio ad Allegri, in cui gli riconosce il grande lavoro di questi mesi, il New York Times dedica qualche passaggi anche al Napoli visto che sono stati gli azzurri a interrompere la serie di otto vittorie consecutive dei bianconeri. Lo hanno fatto, come sappiamo, in modo roboante, rifilando cinque gol alla Juventus. Il Nyt scrive che Osimhen e Kvaratskhelia formano probabilmente la coppia d’attacco più forte d’Europa.

Ecco il passaggio sul Napoli, dopo aver sottolineato tutti i problemi della Juventus in questa stagione:

Eppure venerdì, la squadra di Allegri ha viaggiato verso sud per affrontare il Napoli, una squadra che in Victor Osimhen e Khvicha Kvaratshkelia possiede probabilmente l’attacco più devastante nel calcio europeo.

La supremazia del Napoli è stata confermata nella sconfitta della Juventus per 5-1, che ha portato il vantaggio del Napoli in classifica a 10 punti. Il risultato ha negato alla squadra di Allegri la nona vittoria consecutiva e per la prima volta dopo mesi la Juventus ha subito un gol. La stagione più deprimente che la Juventus avrebbe potuto immaginare potrebbe non finire con un titolo. Ma visto com’era iniziata, anche un assaggio di gloria anticipata (il Nyt intende la sfida scudetto, ndr) sembrava una boccata d’aria fresca.

Ricordiamo che nei mesi scorsi il New York Times ha dedicato un lungo approfondimento a Kvaratskhelia.