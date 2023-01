“Il Napoli ha perso Ounahi, giocherà in Premier. Il presidente dell’Angers è in Inghilterra” (L’Equipe)

Il quotidiano scrive che il Napoli ha messo sul piatto 15 milioni, cifra considerata bassa dall’Angers. Che adesso ha ricevuto un’offerta importante

L’Equipe fa il punto sulla situazione di calciomercato legata ad Ounahi dell’Angers. Il centrocampista marocchino, dopo lo splendido Mondiale in Qatar, è conteso da diversi club europei tra questi anche il Napoli. Commenta così L’Equipe su Ounahi dell’Angers:

“Il trasferimento di Azzedine Ounahi sarà uno dei più complessi di questo mercato invernale in Francia. L’Angers aveva annunciato le sue intenzioni sul mercato ancor prima della sua apertura, prendendosi il suo tempo per trovare la migliore offerta per il club e il giocatore”.

Il Napoli ha presentato un’offerta da 15 milioni ma l’Angers, soprattutto dopo il Mondiale, ha avuto la convinzione di poter ottenere di più:

“Dopo aver lanciato l’offerta di 15 milioni di euro, il Napoli ha temporeggiato. E il club ha incontrato altri club in Europa, sperando di poter ottenere un’offerta più alta. Così è avvenuto nelle ultime ore di lunedì”.

Tra le tante squadre sulle sue tracce ci sono diversi club di Premier League. Afferma il quotidiano francese che il presidente dell’Angers sarebbe volato in Inghilterra per portare avanti la trattativa con un club inglese di cui ancora deve essere specificato il nome:

“Un club di Premier League ha fatto un’offerta superiore all’italiano senza filtrare il nome della squadra. Non dovrebbe essere il Leicester interessato fin dall’apertura del mercato. Ma è un’offerta talmente importante che Saïd Chabane, il presidente, è andato lunedì in Inghilterra”.