Il Manchester United può finire nelle mani dell’uomo più ricco d’Inghilterra

Sir Jim Ratcliffe avrebbe fatto un’offerta da 5 miliardi di sterline. L’imprenditore voleva comprare il Chelsea in estate ed è proprietario del Nizza

Il Manchester United potrebbe diventare di proprietà di Sir Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco d’Inghilterra, rivela il Times. L’imprenditore britannico avrebbe fatto una proposta da 5 miliardi di sterline per acquisire la maggioranza detenuta dagli americani. I fratelli Glazer starebbero valutando l’offerta, dopo che hanno annunciato la vendita lo scorso novembre.

Il Times scrive:

“Ineos è entrato nel processo di offerta per acquistare il Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna, ha confermato che è ufficialmente in corsa per comprare il club dai Glazers.

Le parti devono registrare i loro interessi con la banca d’affari che gestisce la vendita per la famiglia Glazer. Sono attese offerte da Stati Uniti, Medio Oriente e Asia, ma Ratcliffe è il primo a confermare pubblicamente il suo interesse. “Abbiamo formalmente messo noi stessi nel processo”, un portavoce per il petrolchimico miliardario confermato il Martedì.

In questa fase, le parti devono firmare per vedere documenti finanziari riservati e impegnarsi a intraprendere la dovuta diligenza prima di un’eventuale acquisizione. Le offerte formali dovrebbero iniziare il mese prossimo, con il club che potrebbe cambiare mano entro la fine della stagione”.

Il gruppo Ineos aveva provato a comprare il Chelsea la scorsa estate per poi essere superato dall’offerta da 2 miliardi e mezzo di sterline di Todd Bohly. Il gruppo con a capo Ratcliffe ha tra le varie proprietà anche la squadra di Ligue 1 del Nizza. La testata inglese rivela che, nel caso andasse a buon fine la trattativa, la società vorrebbe condurre una linea destinata alla sostenibilità e allo sviluppo dei giovani, come con il club francese.