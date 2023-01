Il Corriere della Sera: «Andrea Agnelli sta sondando investitori per comprare la Juventus»

“Il sogno di Andrea sarebbe stato quello di traslocare in Ferrari, ma solo temporaneamente. Per un eventuale delisting la palla passa a Ferrero”

E se dopo aver detto addio a tutta la galassia di società di famiglia, Andrea Agnelli si riprendesse la Juve? Comprandosela, proprio. E’ una suggestione che il Corriere della Sera butta lì, in chiusura del lunghissimo articolo che oggi dedica alla grande uscita dell’ex presidente bianconero in attesa di giudizio.

Scrive il Corriere della sera:

«A Torino negli ambienti vicini agli Agnelli si sussurra che il passo indietro di Andrea sia arrivato dopo mesi di confronti, anche tesi, con il cugino John e alcuni membri della famiglia. Secondo le voci, il sogno di Andrea sarebbe stato quello di traslocare in Ferrari, la controllata che macina record di profitti in Borsa, ma poi avrebbe prevalso l’orientamento a farsi da parte anche nella holding di controllo e nella ex Fiat. Mossa temporanea in vista di un probabile rientro, se sarà dimostrata l’estraneità alle vicende giudiziarie che lo coinvolgono. Adesso la palla passa a Ferrero: ha il compito di risanare i conti del club con l’ipotesi, dopo un eventuale delisting, di cederlo. Magari proprio ad Andrea, che starebbe sondando investitori».

Un’ipotesi di cui aveva scritto anche Tuttosport poco tempo fa, parlando di uno scenario nel quale «Andrea Agnelli “si compri” la Juventus o una parte di essa, comprandola direttamente da Exor, acquistando quote del mercato o approfittando di un eventuale uscita dalla Borse (delisting). Non è necessario che Andrea acquisti il 100% della Juventus, ma potrebbe bastare una quota con il resto del club in mano a un fondo».