Genoa, Criscito guadagnerà il minimo sindacale: duemila euro al mese (Gazzetta)

Il terzino ha preso questa decisione per eliminare la macchia della retrocessione dopo che sbagliò il rigore nel derby contro la Sampdoria

La storia di Mimmo Criscito con il Genoa ha scritto un’altra pagina di romanticismo nel calcio che non si vedeva da tempo. Il terzino ha accettato di prendere il minimo sindacale pur di tornare a vestire la maglia del Grifone, un gesto che in Italia non si vedeva dai tempi di Tommasi, che fece lo stesso pur di rimanere alla Roma. Lo stipendio del calciatore ammonta a 2.274,16 euro, che sarebbero 13.644,96 fino al 30 giugno, data in cui scadrà il contratto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Una cifra accettata pur di eliminare quella macchia che si porta dietro dopo il rigore sbagliato nel derby contro la Sampdoria, che di fatto condannò il Genoa alla sconfitta e poi alla retrocessione.

La Gazzetta scrive:

Non per soldi, ma per amore. E non è un modo di dire. Mimmo Criscito è tornato a essere formalmente un giocatore del Genoa il 2 gennaio scorso. Contratto sino a giugno, al minimo stabilito dalle norme federali. Al mese, 2.274,16 euro netti, per l’esattezza. In totale (netti) 13.644,96 euro sino a fine stagione. In sintesi, la storia del Criscito- ter starebbe tutta qui, ma in realtà la vicenda è molto più romantica di quanto già queste cifre decisamente… fuori mercato lascino intendere. A 36 anni appena compiuti, Mimmo ha capito che c’era ancora un cerchio da chiudere

Criscito ha interrotto a novembre la sua avventura canadese ed è rientrato a Genova con la moglie e i figli. IL Genoa, che si è trovato orfano di Pajac almeno fino a primavera, aveva assoluto bisogno di un terzino sinistro e Criscito ha dato la sua disponibilità, senza porre alcun vincolo economico, scrive la rosea.

Criscito è tornato ufficialmente lo scorso 2 gennaio dopo appena sei mesi in Mls al Toronto, dove era emigrato insieme ad Insigne e Bernardeschi. Domani potrebbe essere la prima partita da titolare dal suo ritorno contro la Roma in Coppa Italia.

Una storia che nel calcio moderno, fatto di mega ingaggi e narcisismi, ha un fascino tutto suo che riporta questo sport alle origini del suo successo fatto solo di passione e amore.