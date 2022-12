Criscito è pronto a tornare al Genoa per la quarta volta

Mancano gli ultimi dettagli e poi l’ufficialità. L’obiettivo è riportare il Genoa in Serie A dopo quel rigore sbagliato nel derby che favorì la retrocessione

Storia indissolubile quella di Domenico “Mimmo” Criscito e il Genoa. Il difensore sarebbe ad un passo dai grifoni dopo averli salutati appena sei mesi fa. Il richiamo per l’Italia e in particolar modo del capoluogo ligure è stato troppo forte, come ammesso dallo stesso calciatore «Genova e il Genoa mi mancano. E anche i miei figli hanno tanta nostalgia». L’esperienza al Toronto si era già chiusa lo scorso novembre.

Criscito tornerà al Genoa dopo le lacrime versate, quando sbagliò il rigore nel derby contro la Sampdoria. L’errore dal dischetto costò la retrocessione ai grifoni e lui annunciò il passaggio al Toronto. Alla fine della stagione il difensore si trasferì insieme a Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi in Mls. L’adattamento per il giocatore originario di Cercola non è andato nei migliori dei modi, nonostante la presenza dei due italiani. Mimmo farà ritorno al Genoa per la quarta volta dopo le esperienze con Juventus, Zenit e il team canadese. Il primo sbarco fu a 15 anni e da allora Genova non è mai più uscita dal suo cuore. Ora il terzino dovrà farsi carico dello spogliatoio e cercare di riportare il Genoa in Serie A. Per il calciatore mancano solamente gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità, con la possibilità di diventare dirigente una volta appeso le scarpette al chiodo.