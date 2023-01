Contro la Salernitana tornano i titolarissimi del Napoli (CorSport)

Rientrano Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Politano e Osimhen. Kvara recuperato dopo l’influenza

Contro la Salernitana, sabato, per il Napoli scenderanno in campo i titolarissimi, scrive il Corriere dello Sport. Il gruppo di Spalletti è chiamato a cancellare la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, con la sconfitta ai rigori contro la Cremonese. Spalletti recupera Kvaratskhelia, che ieri ha svolto solo una seduta personalizzata in palestra, dopo che aveva saltato la partita di coppa per una sindrome influenzale. Il suo agente, ieri, ha chiarito che contro la Salernitana il georgiano sarà regolarmente in campo.

Il Corriere dello Sport scrive:

“La formazione che sabato si esibirà all’Arechi con la Salernitana sarà totalmente diversa da quella che ha sfidato la Cremonese dal primo minuto: torneranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Politano e Osi. E Kvara, tutti ottimisti sul suo recupero”.

Ieri l’agente di Kvara, Mamuka Dzhugeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale sportivo russo Championat e ha smentito qualsiasi altro pensiero del georgiano al di fuori del Napoli. Ha parlato anche della sfida di campionato di sabato:

«Luciano Spalletti ha deciso di lasciarlo risposare. Non ci sono problemi di salute. In questo momento, Khvicha si sta allenando e sabato giocherà contro la Salernitana».

E ancora:

«Al momento è chiaro a tutti che i suoi pensieri sono tutti per il Napoli. Se c’è la possibilità di vincere la Serie A e competere per la Champions League, quali altri pensieri possono esserci? Nove punti di vantaggio nel campionato italiano non possono essere facilmente colmati. L’Eintracht negli ottavi di finale di Champions League dove siamo tenuti a passare il turno. C’è qualcosa a Napoli per cui Khvicha può lottare».