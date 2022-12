In Turchia il portiere del Napoli ha chiacchierato a lungo con il ds granata De Santic. In caso di partenza, nel Napoli tornerebbe Contini dal prestito alla Samp

La Salernitana vuole Sirigu, ma lui non è convinto (CorSport)

La Salernitana è interessata a Sirigu, secondo portiere del Napoli. Sepe infortunato obbliga il club campano a cercare un sostituto. In Turchia il direttore sportivo granata, De Sanctis, ha avuto un colloquio con il portiere. Il Corriere dello Sport ne scrive.

“I granata riflettono su Sirigu dopo l’infortunio di Sepe. In Turchia il portiere ha scambiato più di quattro chiacchiere col ds granata, ed ex compagno di Nazionale, De Sanctis. Dalla Samp, nel caso, potrebbe rientrare dal prestito Contini, zero presenze in campionato”.

In un altro pezzo dedicato al mercato della Salernitana, il quotidiano sportivo torna sul tema scrivendo:

“Capitolo portiere. C’è l’interesse per Salvatore Sirigu (35) del Napoli, ma l’ex Genoa (mai in campo in questa stagione e prima della sosta alle prese con problemi fisici) non è convinto. Né il Napoli prenderà in considerazione altri portieri, se Sirigu non partirà”.

Il secondo portiere del Napoli a novembre si è fermato per un affaticamento muscolare, il secondo problema registrato in un anno.

La Salernitana è interessata anche a Diego Demme ma il tedesco non sembra intenzionato a partire. Nonostante finora non abbia trovato molto spazio nella squadra di Luciano Spalletti, Demme vorrebbe rimanere almeno fino a giugno. Del resto, proprio oggi il Corriere dello Sport ne scrive, il suo ingaggio è abbastanza proibitivo per la Salernitana. Nel caso di una partenza del tedesco, il Napoli punterebbe sul centrocampista del Verona, Ilic, ma solo in prestito. Il club scaligero, infatti, valuta il suo giocatore sui 25-30 milioni, cifra che il Napoli considera eccessiva per un investimento in questo momento del campionato.