Tite annuncia le dimissioni da Ct del Brasile:« È finito un ciclo»

Il commissario tecnico Tite ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Croazia

La fine di un ciclo. Così Tnt Sports intitola sulle dimissioni di Tite dal ruolo di Ct del Brasile. Il commissario tecnico della Seleccao ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Croazia.

FIM DE UM CICLO! ❌❌ Tite acaba de oficializar a sua saída do comando da seleção brasileira. Como você avalia o trabalho do técnico, torcedor? #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/kCjkqAepFj — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 9, 2022

Tite ha allenato il Brasile dal 2016 fino a questi Mondiali in Qatar dove è uscito ai quarti di finale contro una sorprendente Croazia. Nel giugno 2016 viene nominato commissario tecnico della nazionale brasiliana, in sostituzione dell’esonerato Dunga. Nel 2018 guida il Brasile al mondiale russo, uscendo ai quarti di finale contro il Belgio. L’anno successivo partecipa con la nazionale alla Coppa America organizzata in Brasile: in finale i verdeoro battono il Perù per 3-1, vincendo il torneo per la nona volta nella loro storia. Nella Coppa America del 2021 hanno centrato il secondo posto della competizione perdendo in finale contro l’Argentina di Lionel Messi.

La decisione dell’allenatore era già nell’aria ancor prima che iniziasse la competizione mondiale e lo ha ricordato poco fa durante il post partita. Queste le parole di Tite in merito alle dimissioni da Ct:

«Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, L’avevo detto più di un anno e mezzo fa».