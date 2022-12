I due sono responsabili di un tentato furto con scasso in un’abitazione vicina a quella del giocatore della Nazionale. Gli investigatori indagano

La polizia che indaga sulla rapina a casa di Sterling ha fermato due sospetti

Secondo quanto riporta il Telegraph, la polizia che indaga sul furto avvenuto in casa di Sterling due giorni fa ha arrestato due sospetti. Si tratta di due ladri che hanno tentato un furto con scasso in una proprietà vicina a quella in cui vive il calciatore inglese, nella zona di Oxshott nel Surrey. Gli investigatori cercando di capire se i due fermati abbiano qualche legame con il furto con scasso di cui è stato vittima il giocatore.

Un portavoce della polizia del Surrey ha dichiarato:

“Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto con scasso la scorsa notte (6 dicembre) nella zona di Oxshott. Sono attualmente in custodia. A seguito di segnalazioni di attività sospette intorno alle 18:40, sono state dispiegate numerose risorse, tra cui l’unità cinofila e l’elicottero della polizia. Anche i nostri colleghi della British Transport Police hanno fornito assistenza. Rimangono in corso le indagini per stabilire se ci siano collegamenti tra questi arresti e l’irruzione che ci è stata segnalata durante il fine settimana”.

Sterling ha lasciato la Nazionale e il Mondiale a seguito della rapina, durante la quale gli sono stati rubati orologi e gioielli per un ammontare di 6 milioni di sterline. L’irruzione era stata scoperta quando la sua famiglia era tornata a casa sabato sera dopo un viaggio in Qatar per vedere giocare la Nazionale. Inizialmente era stato detto che la famiglia era stata sorpresa in casa dai ladri ma in seguito la polizia aveva confermato che in casa, quando era avvenuto il furto, non c’era nessuno.

L’allenatore della Nazionale, Southgate, aveva così commentato la rapina ai danni di Sterling e il suo allontanamento della Nazionale.

«La priorità per lui è stare con la sua famiglia», ha detto Southgate. «Lo sosterremo e gli lasceremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Tornerà a casa. Non voglio metterlo sotto pressione. A volte il calcio non è la cosa più importante, la famiglia deve venire prima di tutto».