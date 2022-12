Spalletti sa come si riparte, in Russia 12 vittorie e appena 2 sconfitte (Gazzetta)

Il bilancio delle prime sei giornate dei tre tornei pieni sulla panchina dello Zenit. Sa come preparare le squadre fisicamente e mentalmente

La Gazzetta ricorda che Spallletti ha già affrontato le pause invernali quando ha allenato lo Zeenit San Pietroburgo.

Spalletti è stato chiamato a gestire la pausa invernale in Russia dal 2010 al 2014 quando ha guidato lo Zenit di San Pietroburgo. Certo, la prima volta era appena subentrato e l’ultima venne esonerato dopo la prima giornata (0-0 con il Tom Tomsk appena ripreso il torneo) ma nelle tre occasioni più importanti le “ripartenze” di Luciano sono state di quelle da vero e proprio sprinter. Prendendo in considerazione le prime sei partite di campionato dello Zenit alla ripresa dopo la pausa nei campionati 2011, 2012 e 2013, il bilancio di Spalletti è a dir poco lusinghiero:dodici vittorie, quattro pareggi e appena due sconfitte. La certificazione che Spalletti non solo sa mettere la giusta quantità di benzina nelle gambe dei suoi durante la sosta ma anche far riattaccare la spina ai calciatori dal punto di vista motivazionale.

Per Boniek, al Corsport, il Napoli può vincere scudetto e Champions:

Spalletti mi piace e m’incuriosisce: concreto, di poche parole, sa che cosa chiedere alla squadra. Lo vedo però come vincitore del premio il prossimo anno, quando avrà conquistato lo scudetto. Al Napoli possono essere scaramantici quanto vogliono, ma io lo dico: hanno un grande vantaggio, una proposta di gioco e nessuno che li insegua con la sufficiente continuità. Possono vincere anche la Champions».