Solo un’intelligenza artificiale può mettere sullo stesso piano Bellingham, Enzo Fernández e Locatelli

As scrive che lo juventino è il “piano C” del Real Madrid per gennaio. E che secondo l’algoritmo alla fine in campo vale quanto gli altri due…

Il Mondiale ci aveva distratto, ma il calciomercato con tutto il suo cabaret è alle porte. E comincia a produrre delle perle. Con una ci apre Diario As. Secondo il giornale spagnolo il Real deve rinforzare il centrocampo e ha fatto una lista: opzione numero 1 Bellingham; seconda scelta Enzo Fernández; “piano C”… Locatelli. Tipo i giochi della settimana enigmistica: trova l’intruso.

Secondo As, “la sua versatilità gioca a suo favore: può agire sia da pivot, posizione in cui solitamente agisce alla Juve che come interno, dove gioca in Nazionale”. Ovviamente “il Real preferisce Enzo Fernández se l’opzione di Bellingham non andasse in porto”. Ma Locatelli ha dalla sua che è “low cost” rispetto agli altri due.

Ma la vera chicca, scrive As, è che secondo “l’Intelligenza Artificiale sviluppata da Olocip, Locatelli potrà offrire prestazioni molto simili a quelle di Bellingham ed Enzo. In un ambiente di previsione a 10 mesi con Ancelotti come allenatore, l’IA prevede che l’inglese e l’italiano raggiungerebbero un punteggio di 98 rispetto al 99 dell’argentino. Nonostante Locatelli sia sotto entrambi nel contributo offensivo, prevarrebbe su Bellingham nella costruzione del gioco e sarebbe migliore di entrambi in difesa”.