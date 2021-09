L’acquisto postdatato di Locatelli alla Juve per il New York Times è un affare “curioso”

Anche il NYT sottolinea la particolarità dell’operazione: “La Juventus ha dovuto escogitare metodi curiosi per acquistare Manuel Locatelli”

“Curiosi”. Metodi curiosi. Alla chiusura del mercato l’acquisto postdatato di Locatelli arriva anche sul New York Times. In un lungo pezzo di riepilogo sul calciomercato dei debiti il Times parla anche della trattativa portata avanti per settimane dalla Juventus. E sottolinea l’originalità della soluzione economica trovata per pagare il Sassuolo.

“La Juventus, la squadra italiana di maggior successo, ha dovuto escogitare metodi curiosi per acquistare Manuel Locatelli, un centrocampista che ha segnato il suo arrivo sulla scena mondiale con una serie di prestazioni impressionanti a Euro 2020. La Juventus non paga nulla al Sassuolo per i primi due anni, e solo nel terzo anno inizierà a pagare parte del compenso, che potrebbe salire fino a 44 milioni di dollari”.