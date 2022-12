A Rai Italia: «Dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale abbiamo sentito il dovere di proporre delle riforme: migliorare la Var, i tempi effettivi, valorizzare i giovani»

Serie A, Casini: «Dal 4 gennaio verrà introdotto il fuorigioco semiautomatico»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è stato ospite della trasmissione Rai Italia dove ha spiegato quali saranno le nuove introduzioni alla ripresa del campionato e i provvedimenti che la Lega vuole operare. Casini ha iniziato annunciando l’introduzione del fuorigioco semi automatico. Dal 4 gennaio, ha detto, sarà inserito anche in Serie A, come già accade al Mondiale.

“Siamo pronti ad applicare, anche in Italia, come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio”.

Casini presenta anche i prossimi progetti che saranno presentati nella riunione di Lega del 15 dicembre. Ha dichiarato che si è avvertita l’esigenza di una riforma su molti temi, dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale. A partire da un miglioramento del Var ai tempi effettivi di gioco, passando per la valorizzazione dei giovani, punto su cui la Lega Serie A è decisa a puntare con forza. Il tema è stato ampiamente dibattuto dopo che la Nazionale di Mancini non si è qualificata.

“Dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell’arte e proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo – per esempio migliorare la Var, migliorare i tempi effettivi – alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma”.

Il presidente della Lega Serie A è intenzionato ad allinearsi con quella che è stata la linea del Mondiale in Qatar. L’introduzione del fuorigioco semiautomatico porta poterà soprattutto a velocizzare quelle situazioni di gioco in cui si è perso molto tempo a “tracciare le linee”. Il fuorigioco potrebbe aprire le porte anche ai maxi recuperi visti nel Mondiale e vedere partite interminabili con 10 minuti di recupero, già visti nei giorni. Il 15 dicembre presenterà il tutto e questo servirà a chiarire le idee sulle introduzioni in Serie A.

Casini ha parlato anche della rateizzazione dei debiti dei club.

“Sulla vicenda rateizzazione, stiamo assistendo al classico uso di un argomento fantoccio contro il calcio. La vicenda nasce un anno fa quando lo Stato, dopo che il sistema dei ristori e dei contributi messo in campo per la maggior parte dei lavoratori non aveva funzionato per il calcio. Quale è stato il danno principale della pandemia per lo sport? La mancanza di liquidità, che è stato uno dei danni più immediati, tra impianti chiusi e difficoltà degli sponsor. Lo Stato ha sospeso il pagamento delle tasse per quattro mesi. Arrivati alla scadenza si è reso conto che non bastava e ha continuato a sospenderli altri due volte arrivando a 11 mesi di sospensione perché non c’era liquidità. La richiesta ora è di tutto lo sport italiano: se non abbiamo liquidità noi ora paghiamo tutto ma fatecelo pagare a rate, perché dobbiamo pagare tutto insieme? Allora era meglio non sospenderli. La questione dei debiti riguarda tutto lo sport. I problemi che il calcio italiano ha e ha avuto, perché non dimentichiamoci di quello che è successo ad esempio nel 1982 prima dei Mondiali, il calcio italiano è attraversato da questo, rappresenta i migliori pregi e tutte le peggiori virtù del Paese. Sono tutte nel calcio”.