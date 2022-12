Serbia, Vlahovic accusato di avere una relazione con la moglie del portiere

Il calciatore della Juve ha smentito: «Evidentemente queste persone sono annoiate e non hanno niente di meglio da fare poiché sono frustrate o arrabbiate»

La stella della Serbia, Dusan Vlahovic, ha risposto alle affermazioni secondo cui il poco impiego a Qatar 2022 è dovuto ad una presunta relazione in corso con la moglie di un compagno di squadra.

L’ attaccante della Juventus è partito dalla panchina in entrambe le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo della Serbia e non è nemmeno riuscito a entrare in campo per il recente pareggio per 3-3 contro il Camerun.

Dato il clamore mediatico dell’attaccante – e la forma impressionante negli ultimi tempi – la sua assenza dalla formazione titolare ha sollevato domande a cui hanno risposto rapidamente i media serbi, scrive il Daily Mail.

Alcune fonti, secondo il tabloid inglese, riportano che le numerose assenze di Vlahovic sterebbero dovute alla relazione con la moglie del portiere di riserva della Serbia Predrag Rajkovic

Parlando alla stampa pre-partita, Vlahovic ha smentito tutto: «Mi dispiace dover iniziare la conferenza stampa in questo modo, ma devo parlarne perché c’è il mio nome che viene sbandierato. Evidentemente queste persone sono annoiate e non hanno niente di meglio da fare poiché sono frustrate o arrabbiate»

Anche la donna in questione – Ana Cakic – si è rivolta ai social media per respingere le affermazioni e invece ha insistito sul fatto che si era presa cura di suo figlio in ospedale nell’ultimo mese.