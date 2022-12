Psicodramma Neymar, si fa espellere in due minuti. Poi ci pensa Mbappé al 96esimo

Ennesimo capolavoro di ottusità del brasiliano. I francesi vincono 2-1 con lo Strasburgo penultimo in classifica solo grazie a un rigore del solito Mbappé

Riparte la Ligue1, riparte il Psg ed è subito psicodramma Neymar. Subito protagonista, in negativo, della ripresa del campionato in Francia. Il Psg è impegnato in una partita molto comoda contro lo Strasburgo penultimo in classifica. Riflettori su Mbappé subito in campo nonostante la finale Mondiale si sia giocata dieci giorni fa. Sarà lui a salvare il Psg su rigore (che c’era) al 95esimo. Col Psg in dieci per l’espulsione di Neymar.

La partita.

Psg subito in gol con Marquinhos. Neymar comincia la sua personale partita contro il numero 10 avversario: Thomasson. Nella ripresa, al 51esimo, il pareggio dello Strasburgo su autorete di Marquinhos che eguaglia il record di Dani Alves che col Psg nel 2019, contro il Nantes, segnò nella stessa partita un gol e un autogol.

È un preludio allo show di Neymar che in due minuti si ammonire due volte e quindi espellere. La prima per una stupida manata all’avversario, Thomasson appunto, nel cerchio di centrocampo. Passano due minuti e Neymar si lascia cadere in area di rigore: l’ennesima simulazione ottusa della sua carriera. L’arbitro Turpin non ha dubbi e lo espelle. Siamo allo psicodramma, abbiamo perso il conto degli show autolesionistici del brasiliano.

Nel finale, ci pensa Mbappé a salvare la serata della squadra franco-qatarina. Prima ha un buon pallone per il gol vittoria. Non una rete semplice in generale, forse per lui: si libera in area poi preferisce servire Hakimi ma lo serve male e l’occasione sfuma. Poi, si procura il calcio di rigore (anche se col vantaggio era andato in gol Marquinhos: errore dell’arbitro). Mbappé ovviamente segna e il Lens finisce a otto punti in classifica con una partita in meno: giocherà domani a Nizza.