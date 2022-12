Più la Francia avanza ai Mondiali, più Deschamps allontana Zidane

Lo scrive As. In caso di semifinali, sarebbe Deschamps a decidere cosa fare del suo futuro.

Aleggia l’ombra di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia per sostituire Deschamps dopo Qatar 2022. L’ex tecnico del Real Madrid potrebbe diventare il prossimo Ct della Nazionale francese al termine della grande competizione mondiale ma tutto dipenderà dal cammino della Francia. Se la Francia dovesse battere l’Inghilterra questo sabato, allo stadio Al Bayt. Doha, l’attuale allenatore potrà decidere unilateralmente il suo futuro, che lascia alla porta di Zidane.

As riprende delle dichiarazioni del presidente della Federcalcio francese Garet sulle possibilità di conferma di Deschamps dopo Qatar 2022:

«Siamo entrambi d’accordo che ci rivedremo subito dopo la Coppa del Mondo. Se arriviamo in semifinale, è una sua scelta quella di rimanere. Se si sente motivato a continuare, non se ne parlerà nemmeno perché sarà meritato. Se non saremo nelle ultime quattro, dovremo parlarne. »

All’orizzonte, Zinedine Zidane sta ancora aspettando. L’ex allenatore del Real Madrid ha parlato un mese fa a Rmc Sport dove ha rivelato che “era molto vicino” a tornare ad allenare. Quella squadra dovrebbe essere, se non si cambia radicalmente il copione, la squadra Nazionale francese dopo il Mondiale. Nel recente passato Zidane ha rifiutato diverse panchine, tra queste anche quella del Psg, per aspettare la chiamata della Nazionale che sogna di allenare già da diverso tempo.