Piers Morgan: «Ronaldo vuole un grande club europeo, non è questione di soldi»

Niente Arabia Saudita, dunque, niente 200 milioni l’anno. Per Morgan “lui vuole battere record e vincere trofei”

Piers Morgan, ormai voce di Cristiano Ronaldo, smentisce che Cr7 sia pronto ad accettare l’offerta da 200 milioni l’anno che gli ha fatto è il club saudita dell’Al-Nassr. Per il popolare giornalista inglese fa all-in su stesso, Ronaldo: “Pensa che se farà bene in questa Coppa del Mondo, otterrà ciò che vuole veramente, ovvero un club in Champions League che estenda il suo record e la sua eredità”.

Per Morgan “non si tratta di soldi in questa fase della sua carriera. Si tratta di un ardente desiderio di giocare a calcio ai massimi livelli, battere record e vincere trofei. E lo ha fatto in più paesi di qualsiasi altro giocatore nella storia”.

Esiste, ovviamente, una rappresentazione alternativa di Ronaldo: quella di un narcisista incorreggibile che ha persino rivendicato il gol di Bruno Fernandes contro l’Uruguay quando non aveva toccato il pallone… “Sì, ha un grande ego”, ride Morgan. “Ma difficilmente sarò nella posizione di dare lezioni alla gente su questo”.