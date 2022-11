Lo scrive Marca. Contratto per due stagioni e mezzo. L’importo è comprensivo di ingaggio e accordi pubblicitari. Sarà compagno di squadra di Ospina

Cristiano Ronaldo a un passo dall’Al Nassr: 200 milioni di euro a stagione per due anni.

Secondo quanto scrive Marca, dopo la rottura con il Manchester United, Cristiano Ronaldo è sul punto di firmare un contratto con Al Nassr, club dell’Arabia Saudita. Il quotidiano spagnolo aveva già lanciato l’indiscrezione qualche settimana fa. Ronaldo firmerà un contratto per due stagioni e mezzo per 200 milioni di euro a stagione, compresi ingaggio e accordi pubblicitari. Diventerà compagno di squadra di David Ospina, che ha lasciato il Napoli per l’Arabia Saudita la scorsa estate.

Nessuna squadra europea si avvicina nemmeno lontanamente alla proposta del team arabo e nemmeno la Mls, motivo per cui Cristiano Ronaldo ha scelto di cambiare aria e di spostarsi in un calcio meno competitivo ma più ricco.

Il calcio arabo, del resto, è in crescita: i suoi vertici cercano di rilanciare la competizione e sanno che l’arrivo di Cristiano Ronaldo può avere ovviamente un grande ruolo per l’agognata spinta mediatica che desiderano.

Al Nassr è guidato da Rudi García. Tra i suoi giocatori ci sono anche, come detto, l’ex portiere colombiano del Napoli, David Ospina e lo spagnolo Alvaro Gonzàlez. La squadra cerca di riguadagnare il dominio nella competizione nazionale (guidata dall’Al-Hilal) e posizionarsi nella mappa del calcio mondiale con la presenza di Cristiano Ronaldo. Le partite casalinghe si giocano allo stadio Msool Park, con una capacità di 25.000 tifosi. Una quantità leggermente inferiore a quella di fronte alla quale è abituato ad esibirsi il campione portoghese.

Marca ricorda che già in estate il campione portoghese fu vicino ad un accordo con il club arabo, ma che poi non se ne fece nulla, visto che decise di rimanere allo United. Anche in conseguenza del rifiuto dei club ai quali lo aveva proposto il suo agente, tra cui il Napoli.

“Ora l’affare con Al Nassr sta per chiudersi. Non c’è alcun ostacolo legale che lo impedisca e c’è un’offerta fuori mercato che ha portato il portoghese ad accettare la proposta”.