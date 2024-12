Conte: «Cosa lasciano queste due sconfitte? Zero punti e la qualificazione in Coppa Italia»

Ha sorpreso l’estrema rapidità della conferenza del tecnico del Napoli che aveva abituato diversamente i tifosi

Conferenza stampa sintetica per l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, prima della sfida contro l’Udinese in cui si parte con una domanda sulla doppia sconfitta contro la Lazio in campionato e Coppa Italia che ha evidentemente lasciato il segno, oltre ad aver scalzato gli azzurri dal primo posto in classifica a favore dell’Atalanta.

Che cosa lasciano queste due sconfitte?

«Zero punti e la qualificazione in Coppa Italia, più di questo non possono lasciare».

Subito dopo la sconfitta contro la Lazio Conte si era detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: «Penso che la partita di oggi ha detto che la strada per cui stiamo lavorando è quella giusta, perché nella nostra idea c’è quella di aggredire l’avversario per fare noi la partita. Sicuramente c’è da migliorare nel finale perché arriviamo tante volte lì e ci manca l’ultimo passaggio. Non sono dispiaciuto affatto dalla prestazione dei ragazzi perché hanno dato tutto con grande impegno. La Lazio non sta lì perché è una meteora, è un’ottima squadra. Non sono assolutamente deluso o scontento. CI saranno altri inciampi, ma questa è la squadra che voglio vedere, ma dobbiamo essere più qualitativi negli ultimi 20 metri»

