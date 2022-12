Petric: «La Croazia è orgogliosa, vuole sempre vincere. Modric? Nello spogliatoio la sua parola è legge»

Alla Sueddeutsche: «A Modric i trionfi non hanno mai dato alla testa, è un eroe popolare. Ma non si possono nascondere i suoi 37 anni».

La Croazia si scontrerà con il Brasile ai quarti di finale del Mondiale in Qatar. Quattro anni fa la Croazia arrivò alla finale del Mondiale e perse con i francesi. La Sueddeutsche intervista Mladen Petric, centravanti 41enne della Nazionale.

«Da quando esistono le nazionali croate abbiamo sempre avuto una squadra in grado di affrontare qualsiasi avversario. Questa è l’aspettativa nel Paese. Ed è quello che vogliono i giocatori non appena scendono in campo. Il calcio brasiliano è sinonimo di magia, mentre il calcio tedesco un tempo era sinonimo di lotta e competizione dura».

Cosa rappresenta la nazione calcistica della Croazia? Petric risponde:

«Passione. Una volta eravamo considerati i brasiliani d’Europa perché abbiamo sempre avuto tanti calciatori tecnicamente eccezionali nelle nostre fila. Ma senza la nostra passione, niente di tutto questo varrebbe niente. Questo è anche il soprannome che la Nazionale porta in casa: Vatreni, i focosi».

Il centrocampo della Croazia è ricco di top player: Mateo Kovacic gioca nel Chelsea, Marcelo Brozovic nell’Inter e poi c’è Luka Modric, che ha vinto cinque volte la Champions League con il Real Madrid. Petric ne parla.

«E si completano perfettamente: Kovacic è un brillante dribblatore e uno dei pochi giocatori più veloci con la palla che senza. Brozovic è uno dei migliori sei al mondo, è sia più lucido che trequartista. E non smette mai di correre, il suo carico di lavoro è semplicemente pazzesco. Nella partita contro il Giappone, ha percorso 16,7 chilometri, che è un nuovo record di Coppa del Mondo. E quale record precedente ha superato? Il suo stesso!».

Ancora su Modric:

«Ogni parola che usassi per descrivere i suoi meriti sarebbe sempre troppo poco. Come calciatore, rappresenta se stesso e quindi soprattutto i giocatori che la Croazia ha prodotto finora. Abbiamo avuto giocatori eccezionali ma Modric ha ridefinito il successo in questo Paese. È un eroe popolare, e anche se a prima vista sembra piuttosto timido, la sua parola è legge nello spogliatoio».

Petric racconta:

«Modric non è tipo da lanciare una scarpa contro il muro per ottenere rispetto. Il suo curriculum e il suo talento gli conferiscono un’autorità naturale. Tuttavia, è totalmente senza pretese, i trionfi non gli hanno mai dato alla testa. Ed è uno che prende sotto la sua ala i giovani giocatori quando falliscono».

La Croazia ha meno di quattro milioni di abitanti, è un Paese piuttosto piccolo. Come riesce a tenere il passo con le grandi nazioni del calcio?

«La Croazia è un paese orgoglioso e questo si riflette nello sport: vogliamo sempre vincere. E spesso vinciamo perché acquisiamo la mentalità necessaria, sia nel calcio, nel basket, nella pallanuoto o in altri sport in cui eravamo già leader mondiali».

In Croazia, spiega Petric, ogni giovane giocatore è lasciato libero di esprimere la propria personalità. Tra l’altro ci sono tantissimi giovani talenti.

«I bambini giocano con la palla ad ogni angolo, è quasi come in Brasile».

Il segreto della Croazia:

«La fiducia è cresciuta negli anni, la squadra osa fare qualsiasi cosa. Se sorge resistenza, non devi iniziare a pensare. E questa squadra non pensa. Rende tutto facile».

Stiamo assistendo alla generazione d’oro dei giocatori croati in Qatar? Petric risponde:

«Penso che la squadra fosse un po’ più forte nel 2018. Ci sono buoni attaccanti in rosa, ma manca un attaccante di statura internazionale, come lo era Mario Mandzukic. E anche se Modric è ancora assolutamente di classe mondiale, ha già 37 anni, questo non può essere completamente nascosto. Quattro anni fa non si sarebbe lasciato sostituire agli ottavi di Coppa del Mondo, come ha fatto di recente ai supplementari contro il Giappone».

La Croazia non ha paura di nessuno, chiude Petric.

«Noi croati abbiamo rispetto per ogni avversario. Ma di certo non abbiamo paura, nemmeno del Brasile».