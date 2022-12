Napoli, Sirigu torna in gruppo. Personalizzato per Demme

Il report dell’allenamento pomeridiano, il primo dopo i tre giorni di vacanza. Sirigu ha svolto l’intera seduta con i compagni

Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio a Castel Volturno dopo i tre giorni di pausa concessi dall’allenatore per le feste di Natale. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il consueto report della seduta con le novità sulla tipologia di lavoro svolto e, soprattutto, sulle condizioni degli infortunati in squadra. Spalletti ha recuperato quasi tutti gli uomini. Da quanto si legge dal report, resta ancora soltanto Diego Demme ancora non al meglio. Per il centrocampista, infatti, la seduta si è limitata a svolgere lavoro personalizzato. E’ invece tornato in gruppo il portiere Salvatore Sirigu, che si è allenato con i compagni per tutta la durata della seduta.

Di seguito il report del club.

“Dopo la sosta natalizia, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45) La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto lavoro tecnico con le porte piccole. Di seguito allenamento aerobico e partita a campo ridotto. Sirigu ha svolto seduta col gruppo. Lavoro personalizzato sul campo 1 per Demme”.

Il Napoli affronterà l’Inter in campionato alla ripresa, il 4 gennaio. Oggi anche i nerazzurri sono tornati in campo per allenarsi. De Vrij ha svolto allenamento a parte per un pestone. Brozovic, invece, è rientrato prima del previsto. Questo è quanto scrivevamo oggi sul tema. La notizia è di Di Marzio.

“La brutta notizia arriva dall’infortunio di Stefan De Vrij. Il difensore olandese si è allenato a parte per un pestone subito in allenamento e dovrebbe saltare l’amichevole contro il Sassuolo che ci sarà proprio il 29 dicembre”.