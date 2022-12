Milano, un tifoso del Marocco accoltellato durante i festeggiamenti per la vittoria al Mondiale

L’uomo sarebbe intervenuto nel litigio tra due tifosi. Colpito al collo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, è in pericolo di vita

Dopo la vittoria del Marocco sul Portogallo e il passaggio storico in semifinale del Mondiale in Qatar, i tifosi del Marocco si sono riversati in strada. In 5mila hanno invaso il centro di Milano, in particolare la zona di Corso Buenos Aires per festeggiare la qualificazione. Durante i festeggiamenti, però, un tifoso marocchino è stato colpito da una coltellata al collo. Trasportato in ospedale in codice rosso, è in pericolo di vita.

La Repubblica Milano scrive:

“Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia Milano Duomo che stanno seguendo le indagini, due uomini hanno iniziato a litigare tra la folla, quando un terzo si è messo in mezzo per separarli ed è stato colpito. Il ragazzo ferito, probabilmente di origine marocchina, è stato ricoverato all’ospedale Policlinico in codice rosso. Ad accoltellarlo un uomo, che i testimoni hanno descritto come dell’Est Europa, che è fuggito”.

I tifosi hanno letteralmente bloccato le strade del centro di Milano, tra cori, fuochi d’artificio, e centinaia di bandiere, non solo del Marocco, ma anche dell’Algeria, della Tunisia e persino della Siria.

“Qualche disordine: un lancio di oggetti con un agente contuso, un lancio di fuochi d’artificio ad altezza uomo, un ragazzo con un estintore in mano, che gli è stato tolto in tempo. Poi il corteo in direzione piazzale Loreto. Fino all’accoltellamento”.

I festeggiamenti dei tifosi marocchini a Corso Buenos Aires, Milano. Sembra Marrakech 🇲🇦#MaroccoPortogallo pic.twitter.com/PvTPMW0cja — Filippo Colaiocco (@FilippoColaioc2) December 10, 2022