Maradona Junior: «Papà sarebbe orgoglioso di questa selezione» (Marca)

Al quotidiano spagnolo: «Sto vivendo il Mondiale come un ‘matto’. Non mi piace confrontarli perché mi sembra che non ci sia motivo, è giunto il momento di goderci Leo»

Diego Armando Maradona Junior è stato intervistato da Marca. Adesso il figlio di Maradona allena una piccola squadra, il Napoli United ma il Mondiale, come scrive il quotidiano spagnolo, lo sta vivendo con estremo trasporto:

«Lo sto vivendo come un ‘matto’, guardo tutte le partite, guardo tutti i telegiornali… Voglio mettermi la terza stella sul petto perché questi ragazzi se lo meritano davvero. Sono lasciare tutto per la maglia e spero che succeda», ha ammesso al quotidiano.

L’Argentina si gioca la finale contro la Francia:

«Sono totalmente convinto che mio padre sia orgoglioso di come stanno difendendo la maglia e della voglia che ci mettono. Quando devi giocare, giochi; e quando non puoi giocare bene, questi ragazzi mettono .. . Per me, mio ​​padre è orgoglioso lassù. È giunto il momento di goderci Leo, come ci godiamo il mio vecchio. Beh, dovremmo ancora goderci Messi. Non mi piace confrontarli perché mi sembra che non ci sia motivo. Se vinciamo domenica, le storie tra l’uno e l’altro saranno simili, ma voglio godermi Lionel e questa foto che sta facendo il giro delle reti, dove mio padre e lui si abbracciano e insieme, mi piace molto. Spero che succeda e, se succederà, avrò una gioia incredibile per Leo. Sono il suo fan numero uno e lo amo da sempre».

Infine Marca sottolinea la parità di trofei vinti fra la Pulce e Maradona:

“Quello che è chiaro, al di là di ogni gusto, è che se domani l’Argentina vincerà la Coppa, Diego e Lionel, almeno numericamente, saranno pari titoli e secondi classificati ai Mondiali, anche se Leo è già passato in Dieci in gol (11 su 8) e lo eguaglia negli assist ai gol (8).”