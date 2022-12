Il Milan prende quattro gol dal Liverpool (4-1)

I rossoneri giocano di rimessa e tengono botta fino all’entrata di Nunez che in sette minuti firma la doppietta personale che fissa il punteggio sul 4-1

Il Milan ha perso, contro il Liverpool, la seconda amichevole in programma durante questa sosta per i Mondiali, dopo quella con l’Arsenal (2-0-) alla Dubai Super Cup. I rossoneri hanno retto solo per un tempo lo strapotere della squadra di Jurgen Klopp. Il Milan ridimensionato dalle assenze per il Mondiale in Qatar – mancano Theo Hernandez, Giroud, Leao, Kjaer, De Ketelaere, Dest e Ballo-Touré – fa fatica a giocare e contro i Reds ha giocato solamente di ripartenza. Nella formazione titolare si è visto, come contro l’Arsenal, Pobega sulla sinistra e al centro dell’attacco il giovane Lazetic.

Proprio da Lazetic arriva la prima conclusione del match: servito in profondità da Adli, calcia a lato. Non è l’unico spunto: il serbo ci prova nel finale di tempo e in generale dà la sensazione che, se supportato a dovere, possa creare pericoli.

C’è da sottolineare però che anche per il Liverpool le assenze erano altrettanto pesanti – mancavano Van Dijk, Fabinho, Allison, Alexander-Arnold, Konaté ed Henderson- ma la formazione di Klopp si è presentata in campo con Salah, Tiago e Firmino.

Il Liverpool però trova il vantaggio dopo appena 5 minuti con Salah, che palla a terra crea il panico ed insacca. I rossoneri trovano il pareggio alla mezz'ora con Salemaekers su assist di Rebic. Nella ripresa il Milan crolla sotto i colpi di Darwin Nunez che segna al 82′ e poi al 89′. Nella sfida ai rigori successiva i diavoli trovano la vittoria 4-3, dove Adli sbaglia e Mirante para due rigori a Tsimikas e Keita.

La formazione del Liverpool:

Kelleher (dal 59′ Adrian); Milner (dal 59′ Frauendorf), Matip (dal 66′ Philipps), Gomez, Robertson (dal 59′ Tsimikas); Elliott (dal 77′ Clark), Thiago (dal 59′ N. Keita), Bajcetic (dal 77′ Corness); Oxlade-Chamberlain (dal 59′ Fabio Carvalho), Firmino (dal 59′ Nunez), Salah (dall’82’ Doak).

La formazione del Milan:

Mirante; Kalulu (dal 90′ Bakoune), Thiaw, Gabbia (dal 72′ Bakayoko), Pobega (dal 72′ Simic); Krunic (dal 46′ Vranckx), Tonali (dal 46′ Bennacer); Saelemaekers (dal 72′ Bozzolan), Adli, Rebic (dal 55′ El Hilali); Lazetic.

Prima di iniziare l’amichevole il Milan ha omaggiato Sinisa Mihajlovic giocando con la fascia di lutto al braccio.