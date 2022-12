Ha sacrificato il miglior marcatore della Francia, un gesto crudele, ma che altro poteva fare? Ha dato alla finale un po’ di folle audacia e incandescenza

Le Parisien esalta Deschamps: ha resuscitato la Francia sostituendo Giroud e Dembele

L’Argentina è campione del mondo, eppure Didier Deschamps aveva saputo cambiare tutto in corsa. Le Parisien elogia la lettura della finale del Mondiale in Qatar da parte del commissario tecnico della Francia. Con le sue scelte, anche dolorose, come la sostituzione di Giroud e Dembele, ha resuscitato la Francia che stava soccombendo sotto i colpi dell’Argentina. Purtroppo non è bastato: la Francia ha perso ai rigori.

“Nel momento in cui queste righe vengono scritte, i rotatori stanno correndo a tutta velocità per ricamare una terza stella sulla maglia Albiceleste. Ma non ci vorrebbe un’altra metà per tutti gli attori presenti domenica sera sul prato dello Stadio Lusail. E se questo non è possibile, almeno una dispensa per Didier Deschamps”.

L’allenatore dei Blues “ha fatto tutto in questa finale antologica“.

“Le sue scelte iniziali hanno contribuito a rendere questa partita unilaterale e insapore. Poi, portando soldati del calibro di Kolo Muani e Marcus Thuram al 41° minuto, ha gradualmente permesso di correggere la situazione e dare a questo duello folle audacia e incandescenza”.

Le Parisien si sofferma sulla sostituzione di Giroud, al 41′. L’attaccante francese non l’ha presa bene. Ha scaraventato a terra una bottiglia d’acqua furioso, prima di sedersi in panchina. Una scelta dolorosa, quella di Deschamps, ma vincente.

“Ha sacrificato il suo numero 9, il miglior marcatore della storia dei Blues, a favore di Marcus Thuram per rimettere Mbappé in asse… Il gesto è crudele, ma in quel momento cos’altro poteva fare di fronte a un buco nero del genere, simboleggiato da un invisibile Ousmane Dembele?”.

Con quella mossa, la Francia è resuscitata.

“Un’ora dopo, la Francia è finalmente tornata da un’altra galassia. Una resurrezione che porterà per sempre l’impronta di Didier Deschamps. E questo anche se i calci di rigore alla fine hanno deciso che l’uomo da canonizzare si chiamava Lionel Messi”.