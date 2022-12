Giroud infuriato con Deschamps per la sostituzione al 40esimo (VIDEO)

Il centravanti del Milan più che infuriato perché Deschamps lo ha tolto al 40esimo con l’Argentina in vantaggio per 2-0

Giroud infuriato per la sostituzione al 40esimo nella finale che l’Argentina sta dominando. Non c’è stata partita. I sudamericani hanno dominato da ogni punto di vista: tecnico, tattico, di carattere. Dopo essere andato sotto di due gol nel primo tempo, Deschamps ha provato a cambiare due uomini. Lo ha fatto al 40esimo: ha tirato fuori Dembélé e Giroud per Thuram e Kolo Muani. Giroud si è letteralmente infuriato. Qui vedete la sua reazione.

Fossi in quel 𝑪𝑶𝑵𝑵𝑨𝑹𝑫 di #Deschamps eviterei di incrociare #Giroud nei prossimi 40 anni pic.twitter.com/ipIT59dVnp — 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗗’𝗔𝗿𝗰𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼🔴⚫ (@TvPuglia) December 18, 2022