Iniziato con i dibattiti sulla fascia arcobaleno, si è concluso con un’eliminazione grottesca. Flick dovrà farsi qualche domanda

La Sueddeutsche: il Mondiale della Germania è stato un fallimento dall’inizio alla fine

Il Mondiale della Germania è completamente fallito: iniziato con i dibattiti sulla fascia arcobaleno, si è concluso con una eliminazione nonostante la vittoria in campo sul Costa Rica. E’ più o meno questo il senso di quanto scrive la Sueddeutsche sulla partita di questa sera, giocata in contemporanea con quella tra Giappone e Spagna. Il match si è concluso con una grottesca vittoria per 4-2 sul Costarica che non ha affatto aiutato i tedeschi.

Dopo nove minuti la Germania era già andata in vantaggio con Gnabry. Il quotidiano tedesco scrive: “non c’era ancora traccia del dramma che sarebbe seguito”. Poi, Gnabry “ha fatto quello che fa la maggior parte degli attaccanti all’88’: ha preso la palla dalla porta costaricana e l’ha portata nell’area di calcio d’inizio il più velocemente possibile”.

Non è servito a niente.

“Perché quella che è seguita è stata una delle più grottesche apparizioni ai Mondiali che una squadra tedesca abbia mai fatto: con difficoltà, i tedeschi salvano una vittoria per 4-2 contro il Costa Rica, il palese outsider. Tuttavia, devono tornare a casa da Doha questo venerdì. Il Mondiale continua senza la Germania. Non era abbastanza”.

Nonostante il misero punto racimolato nelle due precedenti partite, la speranza di passare agli ottavi non era svanita.

“L’allenatore della nazionale Hansi Flick aveva persino annunciato di non sentire alcuna pressione”.

Ma la situazione era complicata, viste le connessioni con la partita di Spagna e Germania. Per tutto il tempo è stata un’altalena, con Spagna e Germania a turno fuori dal Mondiale. Poi, però, l’ha spuntata la Spagna, con il Giappone, e la Germania è tornata a casa.

“Poi Stéphanie Frappart, la prima donna ad aver arbitrato una partita di Coppa del Mondo maschile, fischia. Ed è chiaro: era storico. Per alcuni giocatori della squadra tedesca – Neuer, Müller, Gündogan – è stato forse l’ultimo Mondiale della loro carriera. E Hansi Flick dovrà probabilmente rispondere ad alcune domande dopo una campagna di Coppa del Mondo tedesca iniziata con dibattiti “One Love” e conclusa con dibattiti sportivi fondamentali”.