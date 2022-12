Kvaratskhelia: «Faccio il massimo per la squadra, cerco di essere sempre più imprevedibile»

A Dazn: «Quando guardavo le partite del Napoli ero sicuro di potermi adattare al suo gioco. Farò di tutto per diventare uno dei più forti d’Europa. Per me Napoli è amore»

Dazn intervista Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano del Napoli parla dei suoi primi mesi in Italia e del motivo per cui ha scelto il Napoli.

Sulla sua partenza straordinaria con la squadra di Luciano Spalletti:

“Non saprei dirti se me lo aspettassi o meno, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Il calcio è la mia vita, e se le cose vanno bene c’è ancora più soddisfazione. Io faccio il massimo per la squadra, il resto lo valutano i tifosi, che ringrazio sempre tanto per il sostegno”.

Kvaratskhelia racconta perché ha scelto il Napoli.

“Innanzitutto per la squadra, perché ha degli ottimi giocatori. Poi quando mi capitava di guardare le loro partite pensavo che mi sarei potuto adattare perfettamente a quel tipo di gioco. Mi piaceva molto come giocavano ed è successo: ora posso dire che anch’io sono un giocatore del Napoli. Poi la città è stupefacente per la sua bellezza e anche i napoletani sono delle persone eccezionali. Qui si vive di amore per il calcio, tutti si intendono di calcio. Per un giocatore è motivante quando tutta la città tifa per te e ti trasmette amore in ogni attimo. Per me questa città è amore”.

Kvaratskhelia continua:

“Sono ancora molto lontano dall’essere uno dei calciatori più forti in Europa, ma farò il possibile per diventarlo. Ad ogni modo no, non me l’aspettavo, è molto difficile pensare che da un Paese così piccolo si possa arrivare a giocare in una squadra così grande. Era il mio sogno giocare in un top club rinomato come il Napoli, tuttavia ho ancora tanta strada da fare e molti obiettivi da raggiungere”.

Sullo scudetto:

“Ovviamente credo nello scudetto, ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, poi il tempo ci farà vedere quello che succederà. Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare molte partite, per noi ogni partita è fondamentale e ovviamente faremo tutto il possibile per raggiungere questo traguardo”.

Kvaratskhelia dice che uno dei difensori più difficili da affrontare è Di Lorenzo.

“In allenamento affrontare Di Lorenzo è sempre molto difficile: lui è un grande difensore”.

Come si marca uno come Kvaratskhelia?

“Io cerco spesso di imparare nuove giocate e soluzioni, per diventare più imprevedibile. Quindi quello che si racconterà su di me sarà già vecchio e superato. Non potrà mai essere utile ai difensori“.

Gli viene chiesto chi fosse il suo giocatore preferito da ragazzino. Fa il nome di Guti.

“Guti. Lo guardavo sempre e mi piaceva il suo modo di giocare. Era già grande quando lo seguivo io e poco dopo ha lasciato il calcio. Dopo Guti il mio preferito è diventato Cristiano Ronaldo”.

