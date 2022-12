Juve, Vlahovic salterà Cremona e le prime partite di gennaio, compreso il Napoli (Gazzetta)

Nei giorni scorsi il serbo, in accordo con Allegri e lo staff, ha rivisto la tabella di marcia. Nessuna corsa contro il tempo, ma un percorso più lento e graduale

Il rientro di Dusan Vlahovic slitta ancora. La Juventus ha rivisto i programmi per il suo attaccante, scrive la Gazzetta dello Sport. Vlahovic salterà Cremona e le prime partite di gennaio, compresa quella col Napoli. L’obiettivo è di curare la pubalgia e ritrovare la forma.

La Gazzetta scrive:

“Il serbo, da mesi alle prese con la pubalgia, non salterà soltanto l’amichevole di quest’oggi contro lo Standard Liegi (ore 14.30, Allianz Stadium), ma anche la ripartenza contro la Cremonese del 4 gennaio, la gara successiva contro l’Udinese (il 7) e almeno il big match del 13 in casa del Napoli capolista. Per gli impegni successivi tutto (o quasi) dipenderà da come l’attaccante risponderà alle cure e ai carichi via via maggiori a cui verrà sottoposto nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il rientro di DV9 slitta e Massimiliano Allegri dovrà pazientare ancora un po’”.

Vlahovic non gioca una partita intera dal 15 ottobre. L’ultima sua esibizione in assoluto in bianconero risale al 25 dello stesso mese, alla disfatta di Champions League in casa del Benfica: tornò in panchina dopo 70 minuti. Da quel momento il serbo non ha più messo piede in campo con la Juventus. Al Mondiale ha totalizzato due presenze e un gol, 79 minuti in tutto.

La Gazzetta continua:

“Per tutti questi motivi la pubalgia, che tuttora non è sparita completamente, si intreccia a una condizione atletica che, per forza di cose, non può essere ottimale. Così nei giorni scorsi Vlahovic, in accordo con Allegri e lo staff, ha ricalibrato i propri programmi. Tradotto: nessuna corsa contro il tempo, ma un percorso più lento e graduale con l’obiettivo di rientrare con più calma, ma più in forma”.

Vlahovic dovrebbe riprendere gli allenamenti in campo dopo Capodanno, con sedute personalizzate.

“Se tutto dovesse andare secondo programmi, Allegri potrebbe ritrovare l’ex Fiorentina in gruppo subito dopo la trasferta del Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. A quel punto sarà la condizione a stabilire il rientro vero e proprio. Dopo il Napoli, i bianconeri sono attesi dal match di Coppa Italia contro il Monza (19 gennaio) e questo potrebbe diventare anche un test importante per l’ex viola. In caso contrario appuntamento rimandato alle gare contro Atalanta (22) o Monza in campionato (29)”.