Il Mondiale in Qatar della Francia visto attraverso il taccuino dell’assistente di Deschamps

Guy Stéphan ha messo a disposizione di Le Parisien le sue note. Lo sconforto per gli infortuni, la gioia per le vittorie, il rispetto del Marocco, la finale

Guy Stéphan, assistente del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha svelato il contenuto del suo taccuino a Le Parisien. Ci sono tutte le annotazioni degli ultimi mesi in Qatar. Un documento per certi versi affascinante per comprendere gli umori della nazionale francese durante la Coppa del Mondo.

Stéphan lavora con Deschamps da più di dieci anni. Annota ogni cosa quotidianamente. Ha iniziato a farlo già ad aprile, a molti mesi dall’inizio del Mondiale. C’è di tutto, compresi gli infortuni dei giocatori convocati. Come quello di Nkunku, il 15 novembre.

“In un’azione innocua, Christopher Nkunku fa una smorfia e lascia l’allenamento. La preoccupazione del personale medico non è alleviata dagli esami medici. Christopher, purtroppo, deve rinunciare. Un taxi viene a prenderlo. Molti giocatori lo circondano. Anche i membri dello staff. Momento molto toccante. Kolo Muani, in uno stage in Giappone con Francoforte, si unirà a noi a Doha”.

Il 17 novembre Stéphan annota la premonizione del preparatore dei portieri.

“La qualità del prato e le strutture ci fanno pensare che saremo in grado di lavorare molto bene. Durante il viaggio, Franck Raviot vede su un muro di una casa la bandiera francese accanto alla bandiera argentina. L’allenatore dei portieri è catturato in una visione. “La finale ci metterà contro l’Argentina”, mi assicura. E se avesse ragione?”

Il 18 novembre si parla di Griezmann. Viene descritto un allenamento.

“Abbiamo provato Antoine Griezmann nel suo nuovo ruolo, in un centrocampo a tre. Il suo accordo con Tchouaméni e Rabiot va nella direzione che avevamo immaginato con Didier”.

Si arriva al 19 novembre, giorno dell’infortunio di Benzema.

“Abbiamo il sorriso sulle labbra: Karim Benzema e Raphaël Varane partecipano al loro primo allenamento con tutto il gruppo. Sfortunatamente, Karim si infortuna. Gli esami sostenuti in serata confermano la lesione alla coscia. Ci lascerà molto presto la mattina dopo per Madrid. Siamo tristi per lui perché questa Coppa del Mondo era un obiettivo. È un duro colpo per la squadra francese, data la sua aura e il suo talento, ma non abbiamo scelta, dobbiamo rimanere positivi e non cadere nel disastro”.

Il 22 novembre la Francia è scossa da un nuovo infortunio, quello di Lucas Hernandez. Stéphan inizia a vacillare.

“L’angoscia di Lucas Hernandez, vittima di una rottura del legamento crociato, ci immerge di nuovo nella tristezza. Poi di nuovo, questo sporco trucco ci costringe ad aggrapparci ancora di più. Ma quando finirà questa maledizione?”.

23 novembre, si parla di Pavard.

“Dopo cena, Benjamin Pavard si incontra con Didier e me per una sessione video individuale, come altri giocatori hanno fatto prima di lui. Obiettivo: sezionare la sua performance il giorno prima. Con Benjamin, il problema è solo lo sport”.

Siamo al 10 dicembre, giorno dei quarti di finale contro l’Inghilterra.

“La mattina della partita, passo nelle mani del mio parrucchiere… Didier Deschamps! Varane, Griezmann, Lloris e Giroud, i quattro anziani, hanno capito l’importanza dell’evento e il loro ruolo con i più giovani. A loro volta, prendono la parola per guidare i loro compagni di squadra, come i grandi fratelli. La partita si conclude con un lieto fine (2-1 vittoria). Di solito aspetto che i giocatori tornino ai margini del campo. Questa volta, Didier mi prende per il collo e mi invita a venire a condividere la nostra gioia con i tifosi e i giocatori. La sua attenzione mi tocca molto. Nel camerino, poi, si vive un momento eccezionale di comunione. Il Ministro dello Sport è presente e si lascia trasportare dall’atmosfera. I giocatori, euforici, tifano per il loro allenatore e il loro presidente. Eccoci, contro ogni previsione, in semifinale, mentre Spagna, Brasile e Portogallo sono tornati a casa. Siamo stati in grado di evitare molte trappole. Per noi, questa avventura è già magnifica”.

4 dicembre, la Francia gioca contro il Marocco e vince. Stéphan resta impressionato dall’avversario.

“Il Marocco è e rimarrà fino all’ultimo secondo un avversario formidabile. Non siamo rimasti sorpresi. Il suo background meritava il massimo rispetto. Nello spogliatoio dopo la vittoria per 2-0, il Presidente della Repubblica, molto commosso, si congratula con i giocatori e ci dice che tornerà domenica per la finale. Ora, quattro giorni ci separano dalla finale di Coppa del Mondo. Vorrei che il tempo potesse essere sospeso per apprezzare ancora di più questi momenti eccezionali”.

18 dicembre, giorno della finale. Che la Francia perde ai rigori.

“Un immenso silenzio si impadronisce dello spogliatoio dopo la partita. Didier cerca di confortare il gruppo. La sua voce tradisce la sua emozione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalla moglie, è lì. Nella vittoria come nella sconfitta, quindi, ciò che i giocatori apprezzano. Torniamo in hotel, ceniamo con le nostre famiglie, consapevoli del modo in cui siamo venuti, dell’immensa felicità fornita ai francesi. Ma ci manca l’essenziale, la luce, quella della terza stella. Stasera non è il cielo che piange di gioia come a Mosca, sono i miei occhi che piangono di tristezza a Doha…”.