In Francia raccolte oltre 200 mila firme per rigiocare la finale dei Mondiali

Sulla piattaforma MesOpnions, secondo i francesi il rigore su Di Maria non c’è e sul secondo gol dell’Argentina ci sarebbe un fallo su Mbappé

I francesi proprio non ci stanno a perdere e chiedono di rigiocare la finale dei Mondiali.

Sono più di 200.000 le firme a sostegno della tesi per cui la finale di Coppa del Mondo giocata allo stadio Luisal di Doha, in Qatar, debba essere rigiocata.

I Mondiali si sono conclusi con la vittoria dell’Argentina dopo i rigori. Messi & CO. nel primo tempo avevano surclassato gli avversari portandosi sul due a zero grazie a un rigore trasformato da Messi e a un gol in contropiede. Mbappé nella ripresa aveva aggiustato il risultato portandolo da solo sul 2-2. Poi vantaggio argentino ai supplementari e nuovo pareggio di Mbappé su rigore.

I tifosi sono furiosi per l’arbitraggio di Marciniak che, secondo la loro tesi, avrebbe concesso un rigore insistente all’Argentina sul fallo di Demebélé a Di Maria e ci sarebbe un fallo su Mbappé in occasione del secondo gol dell’Albiceleste.

In Francia la petizione è stata aperta online sulla piattaforma MesOpinions. Il fatto viene riportata da As che aggiunge “se la campagna superasse il mezzo milione di firme, sarebbe tra le prime tre”.

Anche i commenti a corredo della petizione esprimono tutto il disappunto, e la frustrazione, dei tifosi che sono convinti di aver subito un torto ed essere stati vittima di un imbroglio calcistico causato proprio dagli argentini.