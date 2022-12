Giuntoli alla Juve? Il Napoli sceglierà come diesse Micheli o Mantovani (Tuttosport)

Arrivarono a Napoli con Bigon, curano lo scouting. Il Napoli sta anche crescendo in casa un futuro diesse: Antonio Sinicropi, consulente del Bari

Cristiano Giuntoli piace alla Juventus, che lo vorrebbe come direttore sportivo per il nuovo ciclo post Agnelli. Il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato da un eventuale addio del suo diesse e inizia a guardarsi intorno per scegliere il suo sostituto. Ne scrive Tuttosport, che parla di una soluzione già pronta all’interno del club. Premesso che il Napoli vuole tenersi comunque stretto Cristiano Giuntoli.

“Il modo di lavorare di Giuntoli piace molto alla Juventus di John Elkann e questo lo sa anche Aurelio De Laurentiis. Che ha Giuntoli sotto contratto fino al 30 giugno 2024, ma che da uomo di affari, di sport e di mondo sa come vanno certe cose. Adl non si farà trovare impreparato nel caso in cui il suo direttore dovesse chiedergli di essere liberato”.

“Risorse interne comunque a De Laurentiis non mancano, pur essendo molto snello lo staff che lavora dietro le quinte e che comprende non più di una quarantina di persone. L’oro di Napoli sono Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani (anch’esso ieri a Coverciano), romani, che curano lo scouting con un lavoro quotidiano, prezioso, certosino. Se Giuntoli dovesse andarsene, uno dei due potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo, ruolo che Micheli ha per altro già ricoperto in passato al Brescia dove sempre con Mantovani e il diesse Gianluca Nani misero le basi per l’indimenticabile squadra di Mazzone e Baggio, di Guardiola e Pirlo, di Toni e Tare, che sfiorò anche una storica qualificazione alla Coppa Uefa tramite l’Intertoto, dove furono fatali due pareggi contro il Paris Saint Germain. De Laurentiis ha molta stima di Micheli e Mantovani, che arrivarono a Napoli con Riccardo Bigon, che lo seguirono a Bologna e poi tornarono in Campania fortemente rivoluti dal produttore cinematografico. Ma intanto la capolista sta crescendo in casa anche un possibile, futuro, direttore sportivo o comunque un dirigente da inserire nei quadri. Si tratta di Antonio Sinicropi, 34 anni, ex difensore in C con Vigor Lamezia e nei Dilettanti Hinterreggio, Bocale e Palmese, molto vicino ai De Laurentiis. Sinicropi è anche consulente del Bari, l’altra società dei De Laurentiis e che la famiglia dovrà vendere se i pugliesi riuscissero ad essere promossi in Serie A”.